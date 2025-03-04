基隆中學校官舍火警原因結果出爐！ 歷史建築將轉型教育空間

基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」上月8日晚發生火警，消防局鑑定結果出爐，疑為燃放爆竹不慎引起火災。基中表示，未來修復工程將維持建築原貌，針對屋架、牆體、地板等結構整修，將官舍轉型為教育展示空間，開放基隆市學生與社會大眾參訪，成為歷史文化推廣基地。

基隆中學校官舍2021年間登錄為歷史建築，國家文化資產網簡介指出，官舍所在地為日據時期基隆廳位在曾仔寮時期的官舍原址，中學校官舍在昭和6年（1931）完工，建坪33.11坪，採用中走廊型態的折衷住宅設計，入口、門廊可作為避雨空間。戰後持續有人員居住至2018年，2021年登錄為基隆市歷史建築。

基隆市消防局火災調查結果，研判「不排除為燃放爆竹不慎引起火災之可能」。基中今天對此結果表示尊重，將進一步強化安全管理，確保歷史建築的完整保存與合理運用。

基中表示，初步完成「基隆中學校官舍修復及再利用計畫」草案，後續將與基隆市文化觀光局及專業學者合作，提出完整修繕方案。

基中表示，未來修復工程將維持建築原貌，針對屋架、牆體、地板等結構進行整修，並細緻復原屋瓦、屋脊、桁條等細部構件。此外，本校計畫將官舍轉型為教育展示空間，開放基隆市學生與社會大眾參訪，成為歷史文化推廣基地，納入「大基隆歷史場景再現整合計畫」中，結合基隆其他歷史古蹟景點，讓官舍成為基隆重要的文化觀光據點。