快訊

大讚魏哲家獨特、傳奇 川普：他是會議室裡「最重要的人」

台中地政局長涉貪 傳檢方從臉書扒「高檔料理照」成鐵證？

蘋果全新音樂體驗！教你iPhone「隱藏設定」 耳機秒變立體音效超震撼

聽新聞
0:00 / 0:00

退休教師嗆傅崐萁爆紅 花蓮前局長讚「葉霸」：教育界的傳奇

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花崗國中退休生物老師葉春蓮，昨天在國民黨活動中嗆立委傅崐萁遭驅趕，受訪表示傅崐萁是在愚弄人民，才會生氣批評，被說是民進黨側翼，自己並不在意。圖／民眾提供
花崗國中退休生物老師葉春蓮，昨天在國民黨活動中嗆立委傅崐萁遭驅趕，受訪表示傅崐萁是在愚弄人民，才會生氣批評，被說是民進黨側翼，自己並不在意。圖／民眾提供

花蓮縣退休教師葉春蓮近日嗆傅崐萁「通匪」爆紅，花蓮前教育局長莊三修今天挺「葉霸」，讚許她是教育界「不可思議的存在」，並說她任教時，全心奉獻給學生，除了教育外，不可能是任何團體的側翼。

莊三修說，1994至1999年，他在花蓮擔任教育局長，第一次聽到「葉霸」葉春蓮的名字，是花崗國中發生一起體罰事件，主角就是她。

他當時親自到校，找了校長也隨機抽樣幾位老師詢問， 老師反映「葉霸老師幾乎把全部時間都給了學生 ，不交男朋友 ，生活範圍除了家庭更多是學校 」 、 「 偶爾會體罰學生，但 常會陪學生跑步、運動，抒 散 身心」 、 「會個別指導學生 、為學生補課 且從不收費 」 、 「 整個 花崗國中老師 ，沒有一位老師對學生的投入葉霸」，這些結論完全出乎他的意料之外。

莊說，當時縣長王慶豐的夫人黃譯儀也在花崗任教，私下向他求情，認為愛之深、責之切，「葉霸」體罰學生是為了學生好，沒有造成學生任何傷害，老師體罰學生是教育界常態，希望他念及「葉霸」平常對學生無怨無悔的付出， 網開一面。

莊三修說，當時他年輕氣盛又堅決反對體罰 ，加以督學報告出爐 ，最後議決將「葉霸」申誡一次處分，但「葉霸」仍一如往常維持她的教育方式和對學生的投入， 絲毫不受被處分的影響 。

他認為，應該有許多學生的人生因「葉霸」而改變，他衷心佩服，也因此，雖然他已定居台北多年，看到近日葉霸公開指責傅崐萁被架離現場，他不禁一笑，「還是一如從前的葉霸」。

「她是教育界不可思議的存在。」莊三修表示，雖然此時政治氛圍敏感，但同樣身為花蓮人、在教育界，她覺得至少要跳出來挺葉春蓮，葉霸永遠是花蓮教育界的傳奇，絕不可能是除了教育以外，其他任何團體的側翼。

傅崐萁 教育局 花蓮

延伸閱讀

否認找人架走「葉霸」退休師 傅崐萁還原現場指她是深綠

退休師不在意被稱綠營側翼 台灣東社發言人陳財能檢舉傅崐萁犯強制罪

退休師遭粗暴驅離 綠黨團聲援：籲民眾罷免惡霸傅崐萁

影／綠委聲援花蓮退休師 呼籲花蓮選民罷免傅崐萁

相關新聞

退休教師嗆傅崐萁爆紅 花蓮前局長讚「葉霸」：教育界的傳奇

花蓮縣退休教師葉春蓮近日嗆傅崐萁「通匪」爆紅，花蓮前教育局長莊三修今天挺「葉霸」，讚許她是教育界「不可思議的存在」，並說...

基隆中學校官舍火警原因結果出爐！ 歷史建築將轉型教育空間

基隆市歷史建築「基隆中學校官舍」上月8日晚發生火警，消防局鑑定結果出爐，疑為燃放爆竹不慎引起火災。基中表示，未來修復工程...

不耐虧損 台東豬隻屠宰費漲65元

台東縣農產公司負責全縣豬隻屠宰作業，本月起每頭豬隻屠宰費提高65元，引發肉販陳情盼維持原狀；農產公司表示，人事及原物料上...

基隆2088C上路 往台北更省時

從基隆海科館出發，開往台北的2088C路線公車，昨晨發出首班車。立委林沛祥說，這線公車過孝東站後直接上萬瑞快速道路，不用...

基隆特搜分隊正式成軍 市府聯手基隆長庚強化救災效能

基隆市長謝國樑和基隆長庚醫院院長賴旗俊，今天代表簽訂合作備忘錄，市府和基隆長庚將攜手合作，在救護與救災領域共創更高效能的...

宜蘭冬山梅園2期工程動土 預計2年完工提供5萬個納骨位

宜蘭冬山梅園生命紀念館受理民眾申請納骨使用率約9成，因應未來需求，鄉公所擴建二期工程今天動土，總工程經費3億元重大工程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。