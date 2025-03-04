退休教師嗆傅崐萁爆紅 花蓮前局長讚「葉霸」：教育界的傳奇

花蓮縣退休教師葉春蓮近日嗆傅崐萁「通匪」爆紅，花蓮前教育局長莊三修今天挺「葉霸」，讚許她是教育界「不可思議的存在」，並說她任教時，全心奉獻給學生，除了教育外，不可能是任何團體的側翼。

莊三修說，1994至1999年，他在花蓮擔任教育局長，第一次聽到「葉霸」葉春蓮的名字，是花崗國中發生一起體罰事件，主角就是她。

他當時親自到校，找了校長也隨機抽樣幾位老師詢問， 老師反映「葉霸老師幾乎把全部時間都給了學生 ，不交男朋友 ，生活範圍除了家庭更多是學校 」 、 「 偶爾會體罰學生，但 常會陪學生跑步、運動，抒 散 身心」 、 「會個別指導學生 、為學生補課 且從不收費 」 、 「 整個 花崗國中老師 ，沒有一位老師對學生的投入葉霸」，這些結論完全出乎他的意料之外。

莊說，當時縣長王慶豐的夫人黃譯儀也在花崗任教，私下向他求情，認為愛之深、責之切，「葉霸」體罰學生是為了學生好，沒有造成學生任何傷害，老師體罰學生是教育界常態，希望他念及「葉霸」平常對學生無怨無悔的付出， 網開一面。

莊三修說，當時他年輕氣盛又堅決反對體罰 ，加以督學報告出爐 ，最後議決將「葉霸」申誡一次處分，但「葉霸」仍一如往常維持她的教育方式和對學生的投入， 絲毫不受被處分的影響 。

他認為，應該有許多學生的人生因「葉霸」而改變，他衷心佩服，也因此，雖然他已定居台北多年，看到近日葉霸公開指責傅崐萁被架離現場，他不禁一笑，「還是一如從前的葉霸」。

「她是教育界不可思議的存在。」莊三修表示，雖然此時政治氛圍敏感，但同樣身為花蓮人、在教育界，她覺得至少要跳出來挺葉春蓮，葉霸永遠是花蓮教育界的傳奇，絕不可能是除了教育以外，其他任何團體的側翼。