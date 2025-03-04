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基隆2088C上路 往台北更省時

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
從基隆開往台北的2088C路線公車3日晨發出首班車，立委林沛祥等人到公車站了解發車及搭乘情況。圖／取自基隆市議員呂美玲臉書
從基隆開往台北的2088C路線公車3日晨發出首班車，立委林沛祥等人到公車站了解發車及搭乘情況。圖／取自基隆市議員呂美玲臉書

基隆海科館出發，開往台北的2088C路線公車，昨晨發出首班車。立委林沛祥說，這線公車過孝東站後直接上萬瑞快速道路，不用再行駛基隆市區道路，可縮短通勤時間，若使用率高，將再協調大都會客運公司加發班次。

2088C路線首班車，昨清晨5時45分自海科館發車，試辦3個月。林沛祥和多位市議員昨山海觀社區站了解發車及民眾搭乘情形。

林沛祥表示，不少搭乘2088A路線的乘客反映，公車在過了「微笑台北」站後就客滿，無法再讓乘客上車，卻還是得經過市區道路，再上國道1號中山高。2088C路線直接從孝東路上台62線萬瑞快速道路，再接中山高，減少通勤時間，能更早抵達台北上班上課。

林沛祥表示，讓民眾準時上班、早15分鐘回家，是他努力的目標。2088C路線試辦1個月後，若運量充足或有增班需求，將進一步協調爭取。

大都會客運經經理李建文昨也現身，承諾會滾動式調整，評估增班需求或調整行駛路線，滿足通勤族需求。他說，大都會客運今年6月起陸續引進33輛電動公車，車輛妥善率會改善，2088線的運量也會再提升。

長期搭乘2088到北市府轉運站的李姓女子說，過去在山海觀社區站還能搭到車，到碧海擎天站可能就客滿了，新路線不用再行駛市區道路，可更快到台北。陳姓男子搭2088公車到台大醫院上班，他說，希望班次能加密，縮短等車時間。

公車 基隆 林沛祥

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