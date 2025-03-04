不耐虧損 台東豬隻屠宰費漲65元

台東縣農產公司負責全縣豬隻屠宰作業，本月起每頭豬隻屠宰費提高65元，引發肉販陳情盼維持原狀；農產公司表示，人事及原物料上漲，去年虧損百餘萬元，單日屠宰量從每日300多頭降至180頭，肉販又周休2日減少用量，不漲撐不下去。

台東縣府輔導肉品市場轉型設立「台東縣農產股份有限公司」，日前通知，豬隻屠宰費從每頭250元漲至315元，漲幅逾兩成，3月實施，漲價措施引發攤商不滿，台東縣家畜肉類公會向立委陳瑩、莊瑞雄陳情。

台東縣家畜肉類公會理事長彭郁淳等人指出，多數攤商在薄利中求生存，調漲嚴重壓縮銷售利潤，缺乏事先溝通。此外，屠宰收費與服務品質不符，設備老舊且人員訓練不足。

「屠宰費已13年未漲！」農產公司總經理鍾耀仁說，1條宰殺線需26人維持運作，鄰近花蓮縣單日屠宰400多頭，其他縣市單日更達1、2千頭，台東不到200頭，人力成本高，且連鎖超市購物方便，居民購物習慣改變，肉販銷售量下滑，導致農產公司去年首度虧損，再不漲價虧損持續擴大，近日將開董事會，檢討收費政策。

莊瑞雄、陳瑩希望農產公司重新檢討收費標準，縣府也要介入協調，尋求雙方都能接受的方案。農業處長許家豪說，攤商反映的問題，縣府將居中協調，避免爭議擴大。