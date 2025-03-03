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基隆特搜分隊正式成軍 市府聯手基隆長庚強化救災效能

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天宣布七堵特搜分隊成軍，並象徵性為隊員表貼上隊徽臂章。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布七堵特搜分隊成軍，並象徵性為隊員表貼上隊徽臂章。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑和基隆長庚醫院院長賴旗俊，今天代表簽訂合作備忘錄，市府和基隆長庚將攜手合作，在救護與救災領域共創更高效能的應變體系。謝國樑也宣布七堵消防分隊，正式改制為特搜分隊，同步推動基隆首支搜救犬隊，讓搜救能力再升級。

消防局今在七堵消防分隊舉辦簽約儀式，由謝國樑和賴旗俊分別代表市府和醫院簽約，整合公私部門資源，提升基隆市的災害應變能力，多名市議員出席觀禮，消防局長游家懿和局內容仁也到場見證。

謝國樑致詞時，感謝基隆長庚醫院鼎力相助，基隆特種搜救隊多年來投入各項災害搶救行動，不論是火災、地震或其他突發事故，都展現了高度專業能力。

謝國樑以去年0403花蓮地震為例，指基隆市特種搜救隊評估東部交通中斷，從西部南下再進入災區支援花蓮地震救災達84小時，獲得社會大眾讚許。市府將持續支持特搜隊發展，讓基隆擁有更堅強的救援力量，並以通過國際中型救援隊認證為目標。

賴旗俊說，搜救與醫療本來就是一體兩面，透過這次市府和醫院建立更緊密的聯繫，平時進行聯合訓練，確保在重大災害發生時能發揮最大效益。未來基隆長庚醫院將全力支持特搜隊的任務，提供必要的醫療資源與專業協助，確保搜救行動的順利進行。

簽約儀式後，謝國樑為特搜隊員代表貼上隊徽臂章，象徵特搜隊邁向新階段。會後安排電動車救援及滅火，由特搜隊員演練緊急斷電插銷、底盤瞄子、防火毯等設備，示範如何有效降低電動車火災危害，減低對市民生命財產的威脅。

消防局表示，未來和基隆長庚醫院除了平時救災訓練與經驗交流，特搜隊出動時，醫院會支援醫護人員出勤、管制藥品供應，確保救援現場的醫療品質，並對特搜隊員健康管理提供更完善的後勤支持。

基隆市長謝國樑（左）和基隆長庚醫院院長賴旗俊（右），今天代表簽訂合作備忘錄，市府和基隆長庚將攜手合作，在救護與救災領域共創更高效能的應變體系。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）和基隆長庚醫院院長賴旗俊（右），今天代表簽訂合作備忘錄，市府和基隆長庚將攜手合作，在救護與救災領域共創更高效能的應變體系。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局七堵特搜分隊今天成軍，並演練安排電動車救援及滅火。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局七堵特搜分隊今天成軍，並演練安排電動車救援及滅火。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局七堵特搜分隊今天成軍，並演練安排電動車救援及滅火。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局七堵特搜分隊今天成軍，並演練安排電動車救援及滅火。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局七堵特搜分隊今天成軍，並演練安排電動車救援及滅火。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局七堵特搜分隊今天成軍，並演練安排電動車救援及滅火。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）和基隆長庚醫院院長賴旗俊（右），今天代表簽訂合作備忘錄，市府和基隆長庚將攜手合作，在救護與救災領域共創更高效能的應變體系。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）和基隆長庚醫院院長賴旗俊（右），今天代表簽訂合作備忘錄，市府和基隆長庚將攜手合作，在救護與救災領域共創更高效能的應變體系。記者邱瑞杰／攝影

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