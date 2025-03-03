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宜蘭冬山梅園2期工程動土 預計2年完工提供5萬個納骨位
宜蘭冬山梅園生命紀念館受理民眾申請納骨使用率約9成，因應未來需求，鄉公所擴建二期工程今天動土，總工程經費3億元重大工程，是宜蘭縣內重大工程中第一件成立亷政平台，由檢察官、調查局、宜蘭縣政府政風處3個單位共同監督的工程，預計116年2月完工。
鄉公所表示，梅園生命紀念館建於2018年，使用至今7年，已經接近飽和，鄉長林峻輔上任以來為促進殯葬設施符合環保及永續經營，讓殯葬服務更臻完善，爭取梅園二期興建工程經費，自申請興辦事業及出流管制計畫到工程發包完成，歷經5年。
該項工程總經費3億元，分3年編列預算，包含第二納骨堂、迴廊、中央拜堂、停車場、廁所及出流管制計畫工程、外部景觀等設施，預計700日曆天完成；第二期工程規畫3層樓建築物，預計新增約5萬個納骨櫃位及2000組祖先牌位，外觀公園化造景、滯洪池優化、道路地下箱涵，以民眾使用方便為主要考量。
鄉公所在工程規劃設計期間，多次邀集地方民意代表充分討論，選在今天吉時動土。林峻輔表示，台灣民眾祭祖，傳承著慎終追遠的優良傳統，由於社會型態轉變，祭祖方式也需有所調整，冬山梅園生命紀念館園區是現代化殯葬設施，營造殯葬一元化與美麗環境，給先人一個莊嚴清淨的安置處所。
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