宜蘭冬山梅園2期工程動土 預計2年完工提供5萬個納骨位

宜蘭冬山梅園生命紀念館受理民眾申請納骨使用率約9成，因應未來需求，鄉公所擴建二期工程今天動土，總工程經費3億元重大工程，是宜蘭縣內重大工程中第一件成立亷政平台，由檢察官、調查局、宜蘭縣政府政風處3個單位共同監督的工程，預計116年2月完工。

鄉公所表示，梅園生命紀念館建於2018年，使用至今7年，已經接近飽和，鄉長林峻輔上任以來為促進殯葬設施符合環保及永續經營，讓殯葬服務更臻完善，爭取梅園二期興建工程經費，自申請興辦事業及出流管制計畫到工程發包完成，歷經5年。

該項工程總經費3億元，分3年編列預算，包含第二納骨堂、迴廊、中央拜堂、停車場、廁所及出流管制計畫工程、外部景觀等設施，預計700日曆天完成；第二期工程規畫3層樓建築物，預計新增約5萬個納骨櫃位及2000組祖先牌位，外觀公園化造景、滯洪池優化、道路地下箱涵，以民眾使用方便為主要考量。