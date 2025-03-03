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花蓮吉安北昌村分村「吉昌村」將於7月核定通過

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉北昌村分村，經過票選後新村名為「吉昌村」。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉北昌村分村，經過票選後新村名為「吉昌村」。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉北昌村緊鄰花蓮市區，村內人口超過8700人，鄉公所推動分村計畫，調整後原北昌村7000人，新村約1700人，經過票選後新村名為「吉昌村」，預計7月核定完成分村（鄰）作業。鄉公所已完成規畫門牌變更、身分證與戶口名簿換發等工作流程，暫定在北昌活動中心替民眾換發證件。

鄉長游淑貞指出，北昌村戶籍人口數已超越其他村的人口均數，村長恐難以滿足村內發展需求，因此推動分村作業，畫定新村範圍為建國路一段以南、和平路一段以北、花東鐵路以西、北安街以東，1月在網路發起投稿新村名活動，公所選出6組名稱後，2月底村民投票選出「吉昌村」。

游淑貞表示，民政課與戶政事務所已完成門牌變更、身分證與戶口名簿換發等相關作業，新村門牌將由戶政事務所派人更換，身分證與戶口名簿則在換發前7至14天寄發通知單，提醒鄉親屆時帶證件辦理，換發地點暫定為北昌活動中心，辦理時間為每周五晚間及周六全天。

游淑貞表示，北昌村分村（鄰）作業預計7月完成核定，新村村民的身分證與戶口名簿換發程序，應會在1個月內完成，戶政事務所也在明年11月新村長選舉前，同步更新完成居民的戶籍與證件資訊，確保不影響居民的投票權益。期待吉安鄉正式從18村進入19村後，能讓服務更加快速到位。

花蓮吉安鄉北昌村村民人口超過8700人需分村，新村名共有6組名稱入選，新村名票選後確定是「吉昌村」。本報資料照片
花蓮吉安鄉北昌村村民人口超過8700人需分村，新村名共有6組名稱入選，新村名票選後確定是「吉昌村」。本報資料照片
花蓮縣吉安鄉北昌村緊鄰花蓮市區，村內人口超過8700人，鄉公所推動分村計畫，經過票選後新村名為「吉昌村」，預計7月核定完成分村作業。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉北昌村緊鄰花蓮市區，村內人口超過8700人，鄉公所推動分村計畫，經過票選後新村名為「吉昌村」，預計7月核定完成分村作業。圖／吉安鄉公所提供

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