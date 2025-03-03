快訊

新任食藥署長遭藥界反彈 姜至剛：醫藥本就一家

否認找人架走退休師 傅崐萁還原現場控「葉霸」是深綠

00929配息金額維持0.05元 年化配息率約3.3%

基隆七堵苗圃12日開放3張發票換樹苗 26種喬灌木供選擇

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府產業發展處3月12日植樹節當天舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株。圖為往年活動場景。圖／基市府提供
基市府產業發展處3月12日植樹節當天舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株。圖為往年活動場景。圖／基市府提供

每年3月被稱為「植樹月」，基隆市政府產業發展處今天表示，3月12日植樹節當天將辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株，每人限領3株，總量5000株，送完為止。

產業發展處長林鼎超表示，為了推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，市府設立的苗圃，每年都會培育約3萬5000株樹苗，每年10起至翌年5月，提供全市各機關、學校、社區及鄰里申請辦理綠美化工作，並持續辦理列管老樹健檢作業。

產發處每年3辦理樹苗兌換活動，鼓勵民眾支持環境永續，種下愛心樹苗。今年受理發票兌換樹苗時間是3月12日上午9時至下午3時，地點在七堵苗圃。為響應環保，現場不提供提袋。活動募集的發票，將捐贈予本市社福團體，嘉惠弱勢團體。

今年兌領的樹苗共26種，喬木類有楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹、茄苳、福木、桃花心木、舉木、杜英和黃連木。灌木類有杜鵑、桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹、厚葉女貞和鵝掌藤。苗圃工作人員當天會在會場，教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅。

基市府產業發展處3月12日植樹節當天舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株。圖為往年活動場景。圖／基市府提供
基市府產業發展處3月12日植樹節當天舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株。圖為往年活動場景。圖／基市府提供
基市府產業發展處3月12日植樹節當天舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株。圖為往年活動場景。圖／基市府提供
基市府產業發展處3月12日植樹節當天舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株。圖為往年活動場景。圖／基市府提供
基市府產業發展處3月12日植樹節當天舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株。圖為往年活動場景。圖／基市府提供
基市府產業發展處3月12日植樹節當天舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株。圖為往年活動場景。圖／基市府提供
基市府產業發展處3月12日植樹節當天舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株。圖為往年活動場景。圖／基市府提供
基市府產業發展處3月12日植樹節當天舉辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株。圖為往年活動場景。圖／基市府提供

林鼎超 發票

延伸閱讀

馬祖機場因霧午後關閉 3／4往基隆台馬之星仍有位

基隆往台北2088C首班車上路 經台62接國道、通勤更省時

基隆仁愛市場「人氣名店假日不敢開」 冷氣舊挨批悶熱

93歲老阿嬷也來領樹苗 北台中贈樹苗數十分鐘一掃而空

相關新聞

基隆七堵苗圃12日開放3張發票換樹苗 26種喬灌木供選擇

每年3月被稱為「植樹月」，基隆市政府產業發展處今天表示，3月12日植樹節當天將辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2...

宜蘭大拜拜吸引4000多人看表演吃美食 羅東呷拜拜3月22日登場

宜蘭人愛呷拜拜，回味傳統宗教習俗與親友同聚。宜蘭市公所舉辦大拜拜平安饗宴昨晚席開380桌，4000多人在藝人歌舞聲中歡喜...

台東豬隻屠宰費漲價逾2成引反彈 農產公司嘆：13年未漲

台東縣農產公司負責全縣豬隻屠宰作業，因不堪虧損，本月起每頭豬隻屠宰費提高65元，引發肉販反彈陳情，盼能維持原狀。農產公司...

迎接植樹月 3月5日起林業保育署台東分署辦9場公益贈苗

3月植樹月到來，林業保育署台東分署將辦9場次公益贈苗，3月5日從關山起跑，預計贈送21種、1萬250株台灣原生種苗木，涵...

花蓮228連假住宿便宜3折吸客 業者盼清明連假再現人潮

花蓮228連假觀光市場略有回溫，東大門夜市因上節目拿冠軍，效益持續發酵，連假湧入超過5萬人次；連假住房率首日平均有5成，...

台中開車到台東關懷 漢翔董事長胡開宏率主管送善款

漢翔公司董事長胡開宏日前率相關單位主管從台中開車到台東「孩子的書屋」，與書屋夥伴及孩子互動，並贈關懷善款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。