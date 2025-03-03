基隆七堵苗圃12日開放3張發票換樹苗 26種喬灌木供選擇
每年3月被稱為「植樹月」，基隆市政府產業發展處今天表示，3月12日植樹節當天將辦「發票換樹苗」活動，民眾憑3張今年1-2月或3-4月發票，就可換領苗木1株，每人限領3株，總量5000株，送完為止。
產業發展處長林鼎超表示，為了推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，市府設立的苗圃，每年都會培育約3萬5000株樹苗，每年10起至翌年5月，提供全市各機關、學校、社區及鄰里申請辦理綠美化工作，並持續辦理列管老樹健檢作業。
產發處每年3辦理樹苗兌換活動，鼓勵民眾支持環境永續，種下愛心樹苗。今年受理發票兌換樹苗時間是3月12日上午9時至下午3時，地點在七堵苗圃。為響應環保，現場不提供提袋。活動募集的發票，將捐贈予本市社福團體，嘉惠弱勢團體。
今年兌領的樹苗共26種，喬木類有楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹、茄苳、福木、桃花心木、舉木、杜英和黃連木。灌木類有杜鵑、桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹、厚葉女貞和鵝掌藤。苗圃工作人員當天會在會場，教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅。
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