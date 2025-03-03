宜蘭大拜拜吸引4000多人看表演吃美食 羅東呷拜拜3月28日登場

宜蘭人愛呷拜拜，回味傳統宗教習俗與親友同聚。宜蘭市公所舉辦大拜拜平安饗宴昨晚席開380桌，4000多人在藝人歌舞聲中歡喜品嘗美食，接下來羅東鎮公所舉辦的帝爺生呷拜拜本月28日登場，邀請5家餐廳聯手供應500桌料理，每桌3000元，搶訂桌手腳要快。

宜蘭市呷拜拜因疫情停辦5年，去年恢復舉辦時大受好評，今年增加桌數到380桌，民眾半夜就排隊搶訂桌，開放訂桌沒多久被搶訂一空。昨晚在宜蘭運動公園體育館前推出澎派幸福平安饗宴，公天作美氣溫舒適，邀請藝人許富凱、秀蘭瑪雅、林姍、龍千玉與九天民俗技藝團等演出。

市公所為了讓呷拜拜不脫宗教祈福本質，首度設置神尊區恭請城隍廟神尊、神將駕臨賜福，在大拜拜晚會展開前由市長陳美玲與信眾共同參拜祈安，營造大拜拜廟會節慶氛圍與人情味。

這場呷拜拜盛大饗宴吸引政治人物露臉搏感情，包括被點名有意參選2026縣長的議長張勝德、國民黨立委吳宗憲、民眾黨縣黨部主委陳琬惠到場逐桌敬酒，氣氛熱絡。