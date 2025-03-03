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台東豬隻屠宰費漲價逾2成引反彈 農產公司嘆：13年未漲

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
攤商不滿豬隻屠宰費每頭調漲65元，台東縣家畜肉類公會向立委陳瑩、莊瑞雄陳情，昨下午在立委服務處開協調會。圖／立委陳瑩辦公室提供
攤商不滿豬隻屠宰費每頭調漲65元，台東縣家畜肉類公會向立委陳瑩、莊瑞雄陳情，昨下午在立委服務處開協調會。圖／立委陳瑩辦公室提供

台東縣農產公司負責全縣隻屠宰作業，因不堪虧損，本月起每頭豬隻屠宰費提高65元，引發肉販反彈陳情，盼能維持原狀。農產公司表示，人事及原物料不斷上漲，屠宰費已經13年未漲，單日屠宰量從每日300多頭降至180頭，肉販又周休二日減少用量，去年虧損百餘萬，不漲撐不下去。

台東縣府輔導肉品市場轉型設立「台東縣農產股份有限公司」，日前通知，豬隻屠宰費從每頭250元漲至315元，漲幅超過兩成，3月正式實施。漲價措施引發攤商不滿，台東縣家畜肉類公會向立委陳瑩、莊瑞雄陳情，昨下午在服務處開協調會。

台東縣家畜肉類公會理事長彭郁淳等人指出，多數攤商在薄利中求生存，這次調漲會嚴重壓縮銷售利潤，缺乏事先溝通與說明。此外，屠宰收費與服務品質不相符，設備老舊且人員訓練不足。

農產公司總經理鍾耀仁說，一條宰殺線需要26人維持運作，鄰近花蓮縣單日屠宰400多頭，其他縣市單日更達1、2千頭，台東不到200頭，人力成本很高。此外，台東連鎖超市購物方便，居民購物習慣改變，在地肉販銷售量下滑，連帶導致農產公司去年首度出現虧損，再不漲價虧損會持續擴大，近日將開董事會，檢討收費政策。

莊瑞雄、陳瑩希望農產公司重新檢討收費標準，縣府也要介入協調，尋求雙方都能接受的解決方案。農業處長許家豪說，有關攤商反映屠宰設備老舊及人員訓練不足，導致屠宰後肉品賣相不佳，消費者購買意願不足等問題，將居中協調，避免爭議擴大。

台東 攤商

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