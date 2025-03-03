迎接植樹月 3月5日起林業保育署台東分署辦9場公益贈苗

3月植樹月到來，林業保育署台東分署將辦9場次公益贈苗，3月5日從關山起跑，預計贈送21種、1萬250株台灣原生種苗木，涵蓋原民植物土肉桂、民俗植物諾麗果等，還有觀賞蕨類兔腳蕨，持今年1至3月未開獎紙本發票，每捐贈2張可兌換1株苗木，其中一場試辦雲端發票捐贈兌換。

9場次贈苗活動的時間地點如下，3月5日10時關山鎮天后宮、3月9日9時30分東河鄉東河國小、3月11日10時延平鄉武陵國小、3月12日9時台東分署成功工作站及10時30分於台東分署大武工作站。

3月14日9時金峰鄉嘉蘭溫泉公園、3月15日9時於台東森林公園（市集消費滿額贈送）、3月19日9時台東分署知本工作站、3月22日10時於林業保育署臺東分署（試辦雲端發票捐贈兌換）。

台東分署說明，今年配合活動贈送的21種台灣原生種植物，主要分成原住民族常使用的「原民植物」，也有民間或常民生活中常栽植使用的「民俗植物」，每次場的苗木數量有限，送完為止。