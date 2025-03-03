快訊

麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

跑步多快才算有在跑？專家建議各年齡層應追求的速度指南

人人都想衝東京！日本拚觀光客翻倍 機場運能扛得住？

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮228連假住宿便宜3折吸客 業者盼清明連假再現人潮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮228連假觀光市場略有回溫，住房率首日平均有5成。本報資料照片
花蓮228連假觀光市場略有回溫，住房率首日平均有5成。本報資料照片

花蓮228連假觀光市場略有回溫，東大門夜市因上節目拿冠軍，效益持續發酵，連假湧入超過5萬人次；連假住房率首日平均有5成，主因是住宿房價比過年前便宜3至4折吸客。接下來是清明節4天連假，業者認為，雖然訂房目前沒有明顯提升，不過本月中旬應陸續會有訂單，讓花蓮觀光逐漸恢復正常。

花蓮市區必去的東大門夜市，在1月拿下「夜市王」節目總冠軍後，打響知名度，繼過年的熱潮後，在228連假再度迎來人潮，根據縣府觀光處初步統計，連假前一天就出現許多人逛夜市，3個晚上湧入超過5萬人次，要品嚐上過節目的攤位美食，買氣十分熱絡。

東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，春節前夕帶領攤商奪得總冠軍，春節9天連假吸引超過16萬人次走訪，人氣在1個月後的228連假仍不減，只要有上過節目的攤位，在下午還沒營業時，就有人排隊等候，即便人力、備貨量比平常加了好幾倍，每天仍賣到缺貨。

另外，根據台鐵公司統計，花蓮車站228連假搭車人數，在連假前一天2月27日，疏運2萬400多人；連假首日有2萬5千多人上下車。3月1日疏運1萬8千多人，3月2日收假日則有2萬7千多人上下車。4天下來的花蓮站旅運人數，總疏運達9萬3千多人，在返鄉人潮中，也有不少外地遊客到花蓮旅遊。

緊接著是4月3日至6日的4天清明節連假，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，目前清明連假訂房率僅2成左右，往年清明連假本就是返鄉民眾居多；不過依照過去經驗來看，連假前兩天住房率會高一點，且很多人提早掃墓，也有人趁連假國內旅遊，相信隨著時間愈近還會有旅客訂房，屆時可能再往上提升。

香港—花蓮直航將滿2個月，一周4班滿載720名港客，對於花蓮旅宿1萬6千間房來說是杯水車薪，平日住房率大概2成，假日也只有3成多。本報資料照片
香港—花蓮直航將滿2個月，一周4班滿載720名港客，對於花蓮旅宿1萬6千間房來說是杯水車薪，平日住房率大概2成，假日也只有3成多。本報資料照片
花蓮228連假觀光市場略有回溫，主因是住宿房價比過年前便宜3至4折吸客。圖為228七星潭音樂會人潮。記者王思慧／攝影
花蓮228連假觀光市場略有回溫，主因是住宿房價比過年前便宜3至4折吸客。圖為228七星潭音樂會人潮。記者王思慧／攝影

住宿 清明節 花蓮 訂房 連假

延伸閱讀

連假不平靜…台積打千元保衛戰 台股恐測試半年線

「花蓮怎麼變這樣？」藍辦問政說明會 退休師嗆聲傅崐萁被請出場

連假第3天爆連環事故！國1三重交流道出口5車追撞 3人輕傷

影／連假掃墓人多 台中消防空拍機監控遏止公墓火警

相關新聞

花蓮退休師嗆傅崐萁「通匪」被架走 2縣議員聲援

國民黨花蓮縣黨部昨天舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，立委傅崐萁在台上宣講政績。台下年近80歲，被稱「葉霸」的退休生物...

基隆往台北2088C首班車上路 經台62接國道、通勤更省時

從基隆海科館發車，開往台北的2088C路線公車，今晨發出首班車。立委林沛祥說，這線公車過孝東站後直接上萬瑞快速道路，不用...

迎接植樹月 3月5日起林業保育署台東分署辦9場公益贈苗

3月植樹月到來，林業保育署台東分署將辦9場次公益贈苗，3月5日從關山起跑，預計贈送21種、1萬250株台灣原生種苗木，涵...

花蓮228連假住宿便宜3折吸客 業者盼清明連假再現人潮

花蓮228連假觀光市場略有回溫，東大門夜市因上節目拿冠軍，效益持續發酵，連假湧入超過5萬人次；連假住房率首日平均有5成，...

台中開車到台東關懷 漢翔董事長胡開宏率主管送善款

漢翔公司董事長胡開宏日前率相關單位主管從台中開車到台東「孩子的書屋」，與書屋夥伴及孩子互動，並贈關懷善款。

花蓮機加酒 2天只要2700元起

花蓮縣府推出每人最低只要2700元，可享有2天1夜台北直飛花蓮「機加酒」行程，旅宿業者表示，這次228連假全縣住房率平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。