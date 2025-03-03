花蓮228連假住宿便宜3折吸客 業者盼清明連假再現人潮

花蓮228連假觀光市場略有回溫，東大門夜市因上節目拿冠軍，效益持續發酵，連假湧入超過5萬人次；連假住房率首日平均有5成，主因是住宿房價比過年前便宜3至4折吸客。接下來是清明節4天連假，業者認為，雖然訂房目前沒有明顯提升，不過本月中旬應陸續會有訂單，讓花蓮觀光逐漸恢復正常。

花蓮市區必去的東大門夜市，在1月拿下「夜市王」節目總冠軍後，打響知名度，繼過年的熱潮後，在228連假再度迎來人潮，根據縣府觀光處初步統計，連假前一天就出現許多人逛夜市，3個晚上湧入超過5萬人次，要品嚐上過節目的攤位美食，買氣十分熱絡。

東大門夜市福町夜市主委黃家明表示，春節前夕帶領攤商奪得總冠軍，春節9天連假吸引超過16萬人次走訪，人氣在1個月後的228連假仍不減，只要有上過節目的攤位，在下午還沒營業時，就有人排隊等候，即便人力、備貨量比平常加了好幾倍，每天仍賣到缺貨。

另外，根據台鐵公司統計，花蓮車站228連假搭車人數，在連假前一天2月27日，疏運2萬400多人；連假首日有2萬5千多人上下車。3月1日疏運1萬8千多人，3月2日收假日則有2萬7千多人上下車。4天下來的花蓮站旅運人數，總疏運達9萬3千多人，在返鄉人潮中，也有不少外地遊客到花蓮旅遊。