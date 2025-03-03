台中開車到台東關懷 漢翔董事長胡開宏率主管送善款
漢翔公司董事長胡開宏日前率相關單位主管從台中開車到台東「孩子的書屋」，與書屋夥伴及孩子互動，並贈關懷善款。
漢翔公司除了台中、沙鹿、岡山等主要廠區外，配合國防業務展開，已有大批團隊長期派駐台東，執行任務，也思考如何與公益結合，關懷的觸角因而延伸至台東，讓愛在社會上不斷流動。
漢翔表示，台東「孩子的書屋」，是陳俊朗（陳爸）為部落低收、弱勢、家庭失能孩子打造的第二個家，書屋提供課輔、餐食、才藝等協助，陪伴孩子們成長，翻轉原先缺愛、被放逐的命運；陳爸，就是九座書屋200位孩子的父親，他因長期累積壓力，於2019年驟逝。
書屋夥伴延續陳爸志業，書屋運作面臨資金與人力等困境，團隊仍堅持初心，努力為孩子們創造更好的未來；「每一個孩子，都值得成為很好的人」，胡開宏深入了解書屋理念後深受感動，親自率領相關主管前往致贈善款。
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