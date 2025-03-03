快訊

麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

跑步多快才算有在跑？專家建議各年齡層應追求的速度指南

人人都想衝東京！日本拚觀光客翻倍 機場運能扛得住？

台中開車到台東關懷 漢翔董事長胡開宏率主管送善款

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
漢翔公司董事長胡開宏日前率相關主管從台中開車到台東「孩子的書屋」，與書屋夥伴及孩子們互動，致贈關懷善款。圖／漢翔公司提供
漢翔公司董事長胡開宏日前率相關主管從台中開車到台東「孩子的書屋」，與書屋夥伴及孩子們互動，致贈關懷善款。圖／漢翔公司提供

漢翔公司董事長胡開宏日前率相關單位主管從台中開車到台東「孩子的書屋」，與書屋夥伴及孩子互動，並贈關懷善款。

漢翔公司除了台中、沙鹿、岡山等主要廠區外，配合國防業務展開，已有大批團隊長期派駐台東，執行任務，也思考如何與公益結合，關懷的觸角因而延伸至台東，讓愛在社會上不斷流動。

漢翔表示，台東「孩子的書屋」，是陳俊朗（陳爸）為部落低收、弱勢、家庭失能孩子打造的第二個家，書屋提供課輔、餐食、才藝等協助，陪伴孩子們成長，翻轉原先缺愛、被放逐的命運；陳爸，就是九座書屋200位孩子的父親，他因長期累積壓力，於2019年驟逝。

書屋夥伴延續陳爸志業，書屋運作面臨資金與人力等困境，團隊仍堅持初心，努力為孩子們創造更好的未來；「每一個孩子，都值得成為很好的人」，胡開宏深入了解書屋理念後深受感動，親自率領相關主管前往致贈善款。

公益 台東 漢翔

延伸閱讀

影／台南地震3千多房屋損毀！受災戶怨複查慢 市府：下周完成清查

台灣卓越無人機海外商機聯盟德國參展 搶國際市場

首屆歐洲無人載具產業鏈展 台灣無人機聯盟闖名號

上周才摔一架…停飛令管不到漢翔 最新勇鷹機飛交岡山基地

相關新聞

花蓮退休師嗆傅崐萁「通匪」被架走 2縣議員聲援

國民黨花蓮縣黨部昨天舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，立委傅崐萁在台上宣講政績。台下年近80歲，被稱「葉霸」的退休生物...

基隆往台北2088C首班車上路 經台62接國道、通勤更省時

從基隆海科館發車，開往台北的2088C路線公車，今晨發出首班車。立委林沛祥說，這線公車過孝東站後直接上萬瑞快速道路，不用...

迎接植樹月 3月5日起林業保育署台東分署辦9場公益贈苗

3月植樹月到來，林業保育署台東分署將辦9場次公益贈苗，3月5日從關山起跑，預計贈送21種、1萬250株台灣原生種苗木，涵...

花蓮228連假住宿便宜3折吸客 業者盼清明連假再現人潮

花蓮228連假觀光市場略有回溫，東大門夜市因上節目拿冠軍，效益持續發酵，連假湧入超過5萬人次；連假住房率首日平均有5成，...

台中開車到台東關懷 漢翔董事長胡開宏率主管送善款

漢翔公司董事長胡開宏日前率相關單位主管從台中開車到台東「孩子的書屋」，與書屋夥伴及孩子互動，並贈關懷善款。

花蓮機加酒 2天只要2700元起

花蓮縣府推出每人最低只要2700元，可享有2天1夜台北直飛花蓮「機加酒」行程，旅宿業者表示，這次228連假全縣住房率平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。