快訊

麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

跑步多快才算有在跑？專家建議各年齡層應追求的速度指南

人人都想衝東京！日本拚觀光客翻倍 機場運能扛得住？

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮退休師嗆傅崐萁「通匪」被架走 2縣議員聲援

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
退休生物老師葉春蓮昨天參加國民黨花蓮縣黨部活動，因嗆立委傅崐萁「通匪」，而被人拉出會場外。圖／微光花蓮提供
退休生物老師葉春蓮昨天參加國民黨花蓮縣黨部活動，因嗆立委傅崐萁「通匪」，而被人拉出會場外。圖／微光花蓮提供

國民黨花蓮縣黨部昨天舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，立委傅崐萁在台上宣講政績。台下年近80歲，被稱「葉霸」的退休生物老師葉春蓮突然站起來，嗆傅崐萁是「通匪」，遭人拉出場。縣議員魏嘉賢昨晚貼文為老師加油，看到老師被粗暴對待感到心疼；許多校友也為葉老師感到不平。

昨晚深夜一段影片在網路上流傳，有2人推著葉老師從會場往外面走，然後突然有一名穿藍色背心的男子，用力拉著葉老師往門口走出去，葉老師生氣得抓著玻璃門高喊「這體育館是花蓮人的」，後來有許多人制止大力拖拉葉老師的男子說「不要拉她」，男子這才離開。

花崗國中退休老師「葉霸」被這樣對待，引起許多被她教過的學生不平，魏嘉賢昨晚在臉書貼文，表示在學生時期曾受教於葉春蓮老師，看到老師被這樣對待心裡滿是難過。老師一直以來對生物和自然科學充滿熱情，對學生要求嚴格，但也極其認真負責，不僅重視學業，更關心學生的體能、品格、紀律，並教導我們要學會愛自己。「她絕對不是『側翼』，而是一位值得所有人尊敬的好老師」。

魏嘉賢受訪表示，昨晚的貼文無關罷免跟藍綠，以前老師是生物科任老師，很心疼老師被這樣對待，「看了很難過」人民有言論自由，相信老師也是被邀請過去，不能因為這樣就被請出去。

葉老師是正規正矩的人，每天都要求學生留下來課輔，教出來的學生都考到好學校，周六日還找學生到學校陪大家讀書，每天還要要跑步培養規律運動習慣。沒想到老師表達不同想法，就被扣是側翼的帽子。

花蓮縣議員楊華美也在臉書聲援，葉春蓮老師在自己唸書的年代，是花崗國中的名師，作育無數英才。葉老師參加國民黨舉辦可領樹苗的植樹節活動，卻變相參加傅崐萁的問政說明會，葉老師在現場表達她的看法後卻遭驅離。

楊華美質疑，葉春蓮老師如果不是支持國民黨，「怎麼會出席國民黨的這場活動呢？」她不是民進黨員，卻在現場被罵說是民進黨側翼。在花蓮只要不聽指令，就會被說是民進黨側翼，「難道我們作為公民，就要非藍即綠嗎？」

花蓮縣議員魏嘉賢昨晚貼文為老師加油，看到老師被粗暴對待感到心疼。圖／翻攝花蓮縣議員魏嘉賢臉書
花蓮縣議員魏嘉賢昨晚貼文為老師加油，看到老師被粗暴對待感到心疼。圖／翻攝花蓮縣議員魏嘉賢臉書

側翼 傅崐萁 國民黨 罷免 花蓮

延伸閱讀

花蓮罷傅崐萁爭議延燒 議員拿「查水表」高清照要求民政處長下台

吳崢：沒下預算打藍委 傅崐萁不敢對賭就是「臭俗仔」

立院質詢淪小學生吵架？傅崐萁舌戰卓榮泰 韓國瑜也看不下去

傅崐萁問如何守護台積電 卓榮泰反諷「12字」對方動怒爆口角

相關新聞

花蓮退休師嗆傅崐萁「通匪」被架走 2縣議員聲援

國民黨花蓮縣黨部昨天舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，立委傅崐萁在台上宣講政績。台下年近80歲，被稱「葉霸」的退休生物...

基隆往台北2088C首班車上路 經台62接國道、通勤更省時

從基隆海科館發車，開往台北的2088C路線公車，今晨發出首班車。立委林沛祥說，這線公車過孝東站後直接上萬瑞快速道路，不用...

迎接植樹月 3月5日起林業保育署台東分署辦9場公益贈苗

3月植樹月到來，林業保育署台東分署將辦9場次公益贈苗，3月5日從關山起跑，預計贈送21種、1萬250株台灣原生種苗木，涵...

花蓮228連假住宿便宜3折吸客 業者盼清明連假再現人潮

花蓮228連假觀光市場略有回溫，東大門夜市因上節目拿冠軍，效益持續發酵，連假湧入超過5萬人次；連假住房率首日平均有5成，...

台中開車到台東關懷 漢翔董事長胡開宏率主管送善款

漢翔公司董事長胡開宏日前率相關單位主管從台中開車到台東「孩子的書屋」，與書屋夥伴及孩子互動，並贈關懷善款。

花蓮機加酒 2天只要2700元起

花蓮縣府推出每人最低只要2700元，可享有2天1夜台北直飛花蓮「機加酒」行程，旅宿業者表示，這次228連假全縣住房率平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。