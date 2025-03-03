花蓮退休師嗆傅崐萁「通匪」被架走 2縣議員聲援

國民黨花蓮縣黨部昨天舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，立委傅崐萁在台上宣講政績。台下年近80歲，被稱「葉霸」的退休生物老師葉春蓮突然站起來，嗆傅崐萁是「通匪」，遭人拉出場。縣議員魏嘉賢昨晚貼文為老師加油，看到老師被粗暴對待感到心疼；許多校友也為葉老師感到不平。

昨晚深夜一段影片在網路上流傳，有2人推著葉老師從會場往外面走，然後突然有一名穿藍色背心的男子，用力拉著葉老師往門口走出去，葉老師生氣得抓著玻璃門高喊「這體育館是花蓮人的」，後來有許多人制止大力拖拉葉老師的男子說「不要拉她」，男子這才離開。

花崗國中退休老師「葉霸」被這樣對待，引起許多被她教過的學生不平，魏嘉賢昨晚在臉書貼文，表示在學生時期曾受教於葉春蓮老師，看到老師被這樣對待心裡滿是難過。老師一直以來對生物和自然科學充滿熱情，對學生要求嚴格，但也極其認真負責，不僅重視學業，更關心學生的體能、品格、紀律，並教導我們要學會愛自己。「她絕對不是『側翼』，而是一位值得所有人尊敬的好老師」。

魏嘉賢受訪表示，昨晚的貼文無關罷免跟藍綠，以前老師是生物科任老師，很心疼老師被這樣對待，「看了很難過」人民有言論自由，相信老師也是被邀請過去，不能因為這樣就被請出去。

葉老師是正規正矩的人，每天都要求學生留下來課輔，教出來的學生都考到好學校，周六日還找學生到學校陪大家讀書，每天還要要跑步培養規律運動習慣。沒想到老師表達不同想法，就被扣是側翼的帽子。

花蓮縣議員楊華美也在臉書聲援，葉春蓮老師在自己唸書的年代，是花崗國中的名師，作育無數英才。葉老師參加國民黨舉辦可領樹苗的植樹節活動，卻變相參加傅崐萁的問政說明會，葉老師在現場表達她的看法後卻遭驅離。