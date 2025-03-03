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基隆往台北2088C首班車上路 經台62接國道、通勤更省時

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
從基隆開往台北的2088C路線公車今晨發出首班車，立委林沛祥等人到公車站了解發車及搭乘情況。圖／取自基隆市議員呂美玲臉書
從基隆開往台北的2088C路線公車今晨發出首班車，立委林沛祥等人到公車站了解發車及搭乘情況。圖／取自基隆市議員呂美玲臉書

基隆海科館發車，開往台北的2088C路線公車，今晨發出首班車。立委林沛祥說，這線公車過孝東站後直接上萬瑞快速道路，不用再行駛基隆市區道路，可以大幅縮短上班族通勤時間。如果使用率高，會再協調大都會客運公司加發班次。

2088C路線首班車，今天上午5時45分自海科館發車，試辦3個月。林沛祥和中正區市議員呂美玲和新富里長莊紫濠、信義區市議員何淑萍和韓世昱，都到山海觀社區站了解發車及民眾搭乘情形。

林沛祥說，不少過去搭乘2088A路線的民眾發現，公車多在過了微笑台北後就客滿，已經滿車，無法再讓其他乘客上車，但還是得經過市區道路，再上國道1號中山高。今天發車的2088C路線，直接從孝東路上台62線萬瑞快速道路，再接中山高，減少通勤時間，讓民眾能更早抵達台北上班上課。

林沛祥表示，讓民眾準時上班、早15分鐘回家，一直是他努力的目標。2088C路線試辦1個月後，若運量充足或有增班需求，將進一步協調爭取。他也會持續爭取更多交通資源，讓基隆通勤族有更順暢的搭車體驗。

大都會客運經經理李建文今晨也現身，承諾未來會作滾動式調整，評估增班需求或行駛路線，滿足基隆通勤族需求。大都會客運今年6月起將陸續引進33輛電動公車，除了車輛妥善率會改善，2088線的運量也會再提升，班次更穩定。

交通大學運輸與物流管理學系副教授王晉元表示，公共運輸最主要的目的就是為了服務在地鄉親，肯定地方民代的努力及大都會客運的配合，成功開辦新線，有助更多民眾多搭乘公共運輸，達到節能減碳、淨零排放的目標。

呂美玲說，期盼大都會客運能夠將調和街轉運站，納入未來客運行駛路線，讓更多調和街社區民眾交通更便利。韓世昱認為，2088C路線直達台北，相信乘客會持續增加。何淑萍指2088C路線不需經過市區，免除塞車很方便，期盼未來再增點增班。

負責協調的林沛祥服務處秘書黃申棟，感謝各方合作，促成2088C路線發車，讓民眾減少通勤的時間。莊紫濠說，新豐街、深溪路民眾一直反映通勤班次不足問題，感謝林沛祥爭取「直上62」新路線及班次。

長期搭乘2088到北市府轉運站的李姓通勤女子說，過去在山海觀社區站都還能搭得到車，但到了碧海擎天站可能就客滿了，最多到巴塞隆納就滿了，新路線不用再行駛市區道路，讓她可以更快到台北。

陳姓男子平常也搭2088公車到台大醫院上班，他說，上午7時就要到，多了2088C非常好，希望能有更多的班次，讓民眾等車的時間也能減少。

從基隆開往台北的2088C路線公車今晨發出首班車，立委林沛祥等人到公車站了解發車及搭乘情況。圖／林沛祥服務處提供
從基隆開往台北的2088C路線公車今晨發出首班車，立委林沛祥等人到公車站了解發車及搭乘情況。圖／林沛祥服務處提供
從基隆開往台北的2088C路線公車今晨發出首班車，立委林沛祥（左）和大都會客運經經理李建文（右）到公車站了解發車及搭乘情形。圖／林沛祥服務處提供
從基隆開往台北的2088C路線公車今晨發出首班車，立委林沛祥（左）和大都會客運經經理李建文（右）到公車站了解發車及搭乘情形。圖／林沛祥服務處提供
從基隆開往台北的2088C路線公車今晨發出首班車，立委林沛祥等人到公車站了解發車及搭乘情況。圖／林沛祥服務處提供
從基隆開往台北的2088C路線公車今晨發出首班車，立委林沛祥等人到公車站了解發車及搭乘情況。圖／林沛祥服務處提供

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