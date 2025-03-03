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花蓮機加酒 2天只要2700元起

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣府推出每人最低只要2700元，可享有2天1夜台北直飛花蓮「機加酒」行程，旅宿業者表示，這次228連假全縣住房率平均五成，盼清明連假也能有佳績。

花蓮對外交通長期仰賴蘇花路廊與北回鐵路，蘇花公路去年受403強震受創，崇德邊坡每逢大雨坍方，大量落石除了阻礙公路通行，土石流更溢流至下方鐵路，火車被迫停駛，交通不便影響旅客出遊花蓮的意願。

縣府攜手立榮航空與永津國際旅行社，打造「機加酒」超值優惠專案，2700元就有直飛航班，2天1夜可選擇入住福容飯店花蓮館、太魯閣煙波飯店、花蓮煙波飯店、瑞穗天合國際觀光酒店等多家知名飯店。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，228連假住房率，全縣平均5成，目前清明連假訂房率僅2成左右，往年多是返鄉民眾居多，隨著時間愈近，屆時可能再往上提升。

福容飯店花蓮館表示，依機加酒超值優惠專案，以房價來看打了34折，但該有的服務不打折，有自助式早餐可享用，還能預約機場來回飯店接送。

花蓮 連假 飯店

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