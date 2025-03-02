台東熱氣球及音樂會場次曝光 今年將有重量級IP加入
「2025台灣國際熱氣球嘉年華」將從7月5日舉辦至8月21日，台東縣政府今天公布8場熱氣球光雕音樂會時間與地點。縣府表示，熱氣球嘉年華今年邁入第15周年，3月30日將在縣立體育場號召600台無人機展演，迎接且公布今年將要加入熱氣球家族的重量級新IP。
今年光雕音樂會安排8場，每周四舉辦，7月6日、7月17日、7月31日、8月14日、8月21日鹿野高台，以及7月10日太麻里曙光園區、7月24 日池上鄉大坡池、8月7日台東市國際地標，穿插煙火與無人機展演。
縣府指出，池上大波池與台東市國際地標的光雕音樂會，將有浪漫星空及夢幻燈光體驗，太麻里曙光音樂會則以晨曦日出與音樂交織為特色，鹿野高台限定「熱氣球X無人機X煙火」光雕秀也會震撼回歸。
此外，熱氣球展演及繫留體驗也是從7月5日（六）進行至8月21日（四），7月5日開幕日當天僅開放下午場繫留體驗，其餘天數都是分上下午場，上午場時間為5點30分至7點，下午場時間為5點至6點30分。活動詳情及最新消息可查詢官網、FB粉絲專頁及IG。
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