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一生必跑海岸線...蘇花馬拉松絕美 吸引5千名跑者邊跑邊拍照

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇花馬拉松的絕美景色，被譽為「一生必跑海岸線」，跑者邊跑邊拍照。圖／蘇澳鎮公所
蘇花馬拉松的絕美景色，被譽為「一生必跑海岸線」，跑者邊跑邊拍照。圖／蘇澳鎮公所

蘇花沿岸無敵海景，民眾難得可以跑上全國最美的海岸線。蘇花馬拉松今天清晨6點從南方澳跨港大橋起跑，吸引近5千名跑者迎向海洋、欣賞美麗日出，暖陽微風與聽著浪濤聲，愜意暢快，鎮長李明哲報名10公里，他表示，因舉辦賽事帶動旅宿及餐飲業，明顯拉抬生意。

今天清晨蘇澳港、南方澳港區人聲鼎沸，被譽為「一生必跑海岸線」蘇花馬拉松，在蘇澳鎮體育會理事長陳順平、蘇澳慢跑委員會長林忠信及鎮長李明哲等人鳴槍下，跑者從南方澳跨港大橋起跑，蘇澳鎮知名的南天宮及進安宮等廟素來香火鼎盛，主辦單位為求賽事順利，特別請來兩尊神將助陣，具有地方特色。

近5千名跑者陸續出發，浩浩蕩蕩沿海港岬灣奔跑，跑者第一站先經過美麗的豆腐岬，隊伍中有專業菁英跑者、有來自全台各地的慢跑團隊，學生及全家總動員的慢跑愛好者也不在少數，而在陪跑員陪同下，也有許多視障跑者參與。

今日天氣大好，徐徐海風吹拂，讓人心曠神怡。跑者飽覽「海天一線」無邊界風光，包括南方澳觀景台、鯖魚地標、中央山脈最北點烏岩角、望海觀景步道至夢幻粉鳥林秘境，還可遠眺日本與那國島的「望那之丘」，絕美海岸線，吸引大家開心佇足拍照。

賽事有5K、10K、21K的半馬及42K全馬賽事，蘇澳鎮長李明哲報名參加10公里，開賽前就被跑者與鄉親包圍，看著滿滿人潮，他表示，這次228連假天氣很好，蘇澳鎮又舉辦這項大型賽事，吸引很多外地遊到蘇澳鎮品嘗海鮮美食，訂房入住，帶動消費明顯提升，隨著天氣回溫，蘇澳鎮的旅宿餐飲特色很適合安排旅遊。

蘇澳鎮長李明哲（左）報名參加10公里蘇花馬拉松，賽前與蘇澳鎮體育會理事長陳順平合影。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲（左）報名參加10公里蘇花馬拉松，賽前與蘇澳鎮體育會理事長陳順平合影。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲帶頭報名參加10公里蘇花馬拉松。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲帶頭報名參加10公里蘇花馬拉松。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇花馬拉松的絕美景色，被譽為「一生必跑海岸線」，跑者邊跑邊拍照。圖／蘇澳鎮公所
蘇花馬拉松的絕美景色，被譽為「一生必跑海岸線」，跑者邊跑邊拍照。圖／蘇澳鎮公所
蘇花馬拉松絕美風光，吸引近5千名跑者從跨港大橋起跑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇花馬拉松絕美風光，吸引近5千名跑者從跨港大橋起跑。圖／蘇澳鎮公所提供
迎著東海岸的日出，報名蘇花馬拉松的跑者沿路欣賞美景，拍不停。圖／蘇澳鎮公所提供
迎著東海岸的日出，報名蘇花馬拉松的跑者沿路欣賞美景，拍不停。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇花馬拉松絕美風光，吸引近5千名跑者從跨港大橋起跑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇花馬拉松絕美風光，吸引近5千名跑者從跨港大橋起跑。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮知名的南天宮及進安宮等廟素來香火鼎盛，主辦單位為求賽事順利，特別請來兩尊神將助陣，具有地方特色。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮知名的南天宮及進安宮等廟素來香火鼎盛，主辦單位為求賽事順利，特別請來兩尊神將助陣，具有地方特色。圖／蘇澳鎮公所提供

南方澳 蘇澳 馬拉松

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