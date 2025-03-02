影／邱佩琳從媒體人到政治人 拿畫筆廢寢忘食油畫紓壓

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
邱佩琳平時緊張忙錄的工作，靠油畫紓壓，曾開過個展、義責畫作幫助原鄉小朋友。她說，「畫畫就像人生一樣，要活出什麼故事，自己添加色彩。」記者游明煌／攝影
邱佩琳平時緊張忙錄的工作，靠油畫紓壓，曾開過個展、義責畫作幫助原鄉小朋友。她說，「畫畫就像人生一樣，要活出什麼故事，自己添加色彩。」記者游明煌／攝影

基隆市副市長邱佩琳的父親是考試院前院長邱創煥，為台灣政治世家第二代，曾任媒體執行董事，從媒體人到政治人物，只要拿起畫筆就廢寢忘食，平時緊張忙碌的工作靠油畫紓壓，曾開過個展、義責畫作幫助原鄉小朋友。她說，「畫畫就像人生一樣，要活出什麼故事，自己添加色彩。」

邱佩琳在畫畫上多年來都一直延續著，是生活的重要興趣和精神支柱，雖然畫一次都要好幾個小時，甚至多日才能完成，也讓她有繼續往前走的動力。

拿起畫筆，邱佩琳有如注如活水，她最喜歡「四季之歌〜溫暖滿人間」中「馬」的作品，畫出在草原上奔馳後休息的戰馬，平平靜靜地吃著草，她想表達人雖然處在壓力之下，也依然能自我挺立，找到自己的方向。

邱佩琳是民眾黨籍，曾任東森行銷顧問總經理、ETtoday新聞雲執行董事。2年前被國民黨籍的基隆市長謝國樑延攬，推動公車站牌結合進業轉型、社福政策、產業發展等表現亮眼。

她一向不怕蟑螂、蜘蛛、癩蛤蟆，卻只怕蛇，今年蛇年，還是努力畫出可愛的美女蛇，讓蛇變可愛討喜。

去年7月中華民國油畫學會在基隆美術館舉辦畫展，邱佩琳3幅作品參展，作品背後有暖心故事。她畫出原住民純真、善良神情畫下來，隔了4年後她們到基隆看畫展，大家都長大了，小朋友看到自己在畫作上，也很感動。

邱佩琳說，她的畫作早已義賣出去，此次特別借回展出，原住民孩童的畫作，用色溫暖非常有感染力。當初系列作品共10幅，都是「台灣原聲童聲合唱團」的成員，義賣所得也全數捐給原鄉的孩子。

會走入油畫的世界是機緣巧合，她先前有國畫的基礎，但對油畫還是陌生，2017年她到一個朋友家中看畫作很漂亮，就一起師學油畫家老師章德明，開啟她的油畫之路，隔年就開個展。她學畫後懂得取捨之道，個性也變得比較柔和。

「畫畫可以讓我的心定下來」邱佩琳表示，她從油畫中也學到，人生很多事情可以打破再開始，添哪裡、加哪裡，自己可以做主。

邱佩琳畫過樹木、花的系列，她喜歡唐朝的文化，以唐代陶俑作為創作靈感的「胖美人」系列笑臉迎人。

近日對一幅唐朝女子的舊畫不滿意，她說，因為椅子雕刻太難畫，覺得人的臉和身體不成比例，毅然決然，全部重改，她體悟到，對一個企業、政府、政黨亦如是。

邱佩琳最喜歡「四季之歌〜溫暖滿人間」中「馬」的作品，她畫出在草原上奔馳後休息的戰馬，平平靜靜地吃著草。圖／邱佩琳提供
邱佩琳最喜歡「四季之歌〜溫暖滿人間」中「馬」的作品，她畫出在草原上奔馳後休息的戰馬，平平靜靜地吃著草。圖／邱佩琳提供
今年蛇年在過年前，邱佩琳畫蛇賀年，她一向不怕蟑螂、蜘蛛、癩蛤蟆，卻只怕蛇，還是努力畫出可愛的美女蛇。記者游明煌／攝影
今年蛇年在過年前，邱佩琳畫蛇賀年，她一向不怕蟑螂、蜘蛛、癩蛤蟆，卻只怕蛇，還是努力畫出可愛的美女蛇。記者游明煌／攝影
基隆市副市長邱佩琳的父親是考試院前院長邱創煥，為台灣政治世家第二代，曾任媒體執行董事，從媒體人到政治人物，只要拿起畫筆就廢寢忘食。記者游明煌／攝影
基隆市副市長邱佩琳的父親是考試院前院長邱創煥，為台灣政治世家第二代，曾任媒體執行董事，從媒體人到政治人物，只要拿起畫筆就廢寢忘食。記者游明煌／攝影
邱佩琳（左）10幅「台灣原聲童聲合唱團」畫作，義賣所得全數捐給原鄉小朋友，希望為偏鄉的孩童盡一點心力。記者游明煌／攝影
邱佩琳（左）10幅「台灣原聲童聲合唱團」畫作，義賣所得全數捐給原鄉小朋友，希望為偏鄉的孩童盡一點心力。記者游明煌／攝影
近日邱佩琳在一幅唐朝女子的舊畫覺得不滿意，毅然決然，毫不心疼，全部重改。圖／邱佩琳提供
近日邱佩琳在一幅唐朝女子的舊畫覺得不滿意，毅然決然，毫不心疼，全部重改。圖／邱佩琳提供

畫作 蛇年 邱佩琳

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