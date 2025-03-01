基隆仁愛市場「人氣名店假日不敢開」 冷氣舊挨批悶熱

基隆市仁愛市場是基隆人的廚房，也是許多觀光客來基隆必訪的美食聖地，議長童子瑋今天說，接獲攤商反映，冷氣老舊長期未解決。許多人氣名店不得不在假日關門休息。市府表示，將花4千萬改善，正在規畫設計。

仁愛市場1樓主要販售生鮮蔬果，2樓是美食、雜貨、日式料理、自助餐、熱食、牛肉麵店等，有不少網紅名攤，經常大排長龍，但長期以來冷氣老舊30多年來迄未改善，民眾抱怨邊吃邊擂汗，十分悶熱。

童子瑋今天指出，早在去年7月，店家就曾向市府反映，由於冷氣不冷、環境悶熱，許多人氣名店不得不在假日選擇關門休息，無法營業，至今問題仍未改善，店家們感到十分無奈。

童子瑋說，市場有近200個攤位，他們辛苦經營，依賴市場的人潮來維持生計。然而，冷氣設備的問題讓顧客不願久留，來客數減少，直接影響店家收入，這不僅影響攤商的日常營業，也削弱了仁愛市場作為基隆觀光亮點的吸引力。

童子瑋說，仁愛市場不僅是基隆的美食地標，更是庶民經濟與在地文化的象徵，吸引了來自各地的遊客。如果缺乏良好的硬體設施，攤商的努力就無法轉化為穩定的生計，也難以提升觀光體驗，這不僅是設施的問題，更關係到基隆的民生與觀光發展。仁愛市場冷氣設備的改善進度，市府應提出具體的修繕計畫與時間表。

市府產業發展處說明，市府有改善計畫，更換冷氣相關設備規畫4千萬，經濟部已同意補助1200萬，市府編列2800萬，正在規畫設計。過渡期間會先清洗更新老舊風扇、送風機降溫。