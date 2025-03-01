基隆達7區室內兒童樂園目標 集7章送鷹站長紀念保溫瓶

基隆市長謝國樑上任2年多來，逐步在7個行政區建置室內兒童樂園，去年底達成「一區一特色室內兒童樂園」目標，市府特別推出「七幻樂園集章趣」活動，只要集完7個章，就可以兌換限量版「鷹站長紀念保溫瓶」，今天起可兌換，家長反應相當熱烈。

七區室內兒童樂園各有特色，信義區樂園用樓中樓挑高，雙層式遊玩漂浮氣球；七堵區球池滑梯設計為海洋風格，適合小朋友大肢體放電；中正區燈塔及砲台主題，摻入海邊的元素燈塔，還有古蹟砲台發射的球池；中山區的夢幻花園及旋轉木馬主題，屬於兒童的夢幻花園；仁愛區老鷹及天空主題；安樂區有火車遊具；暖暖則融入生態露營野風遊戲環境。

期間限定「7幻樂園集章趣」活動1月26日登場，活動橫跨基隆市7個區的室內兒童樂園，透過探索與集章挑戰，讓親子共同填滿基隆市歡樂地圖，只要集完7個章，就可以兌換限量版「鷹站長紀念保溫瓶」。

今天起起至任一區樂園兌換「鷹站長紀念保溫瓶」，數量有限，換完為止，這款保溫瓶不僅設計充滿童趣，更兼具實用及收藏性。由於反應熱烈，部分樂園的保溫瓶已於短時間內暫時兌換完畢。為確保所有完成集章的民眾都能順利獲得，市府已同步開放線上登記表單，請尚未兌換到的家長於現場向樂園工作人員登記基本資料，並可選擇最方便領取的樂園據點。新一批保溫瓶到貨後，將立即通知領取，會確保每位參與者都能順利兌換。

市府兒少處處長林麗蟬說，希望藉由豐富有趣的遊玩體驗及集章挑戰，讓孩子與家長在探索旅程中促進親子互動，透過不同區特色體驗與戳章收集的過程，了解基隆的特色與文化底蘊。