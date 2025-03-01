宜蘭就好行旅遊套票開賣 499元起暢遊礁溪、冬山

台灣好行推出「宜蘭就好行」旅遊套票，分成礁溪線、冬山河線，有一日遊、雙人二日遊等8種方案，最低優惠499元起，礁溪鄉有泡湯、下午茶等遊程，冬山線結合傳藝門票、手作體驗等，提供遊客輕鬆遊宜蘭的好選擇。

宜蘭在地的雁行天下旅行社與首都及葛瑪蘭兩家客運業者搭配，推出「宜蘭就好行」旅遊套票。使用台灣好行巴士，以礁溪線、冬山河線兩條軸線，結合在地特色景點與文化，如溫泉體驗、美食品嘗，或是傳統藝術、手作體驗等不同內容，鼓勵遊客使用大眾運輸，探索宜蘭。

「宜蘭就好行」套票分成499、699、2580及2880元4種票價。礁溪線499元樂活套票包含台灣好行礁溪線一日券、森林風呂泡湯、下午茶、面膜等，699元再加上台北到礁溪來回客運票，兩人成行平日住宿一晚則是2580元起。冬山線遊程則包括傳藝門票、手作體驗等。

業者表示，即日起至5月底推出購票優惠，使用期限到6月30日，詳細內容可上官網https://ilantourbus.rezio.shop/，選擇「台灣好行」訂購，或是Line 搜尋「宜蘭低碳旅遊通」，