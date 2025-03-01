台東縣府提醒：露營場須設污水處理1日上路 違者最高可罰300萬元

露營區須設污水處理設施規定今天上路，台東縣政府提醒民眾配合，避免台東的好山好水遭破壞，違者最高可處罰新台幣300萬元罰鍰。

台東縣政府環境保護局水質保護科今天發布新聞稿表示，近年露營活動蔚為風潮，然而部分露營場缺乏完善的污水處理設施，導致廢水直接排入河川或滲入土壤，影響水源與生態環境。

為改善這問題，環境部自1日起，納管露營場污水，規範水污染管制區內露營場，應收集污水並設置污水處理設施，處理後排放水質應符合放流水標準，以維護水資源與生態環境，如違反可依水污染防治法裁處3萬元至300萬元。

水質保護科表示，環境部依水污染防治法第30條第1項第5款，修正公告「禁止足使水污染行為」，將露營場沖洗式廁所與生活雜排水納入規範，若未將污水納入下水道系統、集中處理場或委託廢水處理業者處理，將被視為違規，此外，若放流水水質未達標準，將另處3000元至30萬元罰鍰。

台東縣環保局呼籲，業者應儘早完成污水處理設施建置，確保營地環境整潔，提升遊客體驗，共同打造永續發展的生態旅遊環境。此外，也鼓勵民眾採行「無痕露營」方式，減少影響自然環境，讓戶外休憩活動與自然生態和諧共存，也能讓更多人能夠長久享受台東優美的大自然。