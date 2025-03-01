台東縣府設職場保母托育空間 帶頭鼓勵企業跟進

打造育兒友善職場環境，台東縣政府在社會處設置職場保母托育設施，日前正式啟用，提供社會處及附屬單位社工及相關工作人員的孩童使用，縣府也盼企業跟進。

台東縣社會處長陳淑蘭今天告訴中央社記者，社會處的職場保母托育空間，於2月27日日正式啟用，設置完善的托育設備，可收托4名0至6歲嬰幼兒，展現台東縣政府對職場托育的重視與行動力。

陳淑蘭表示，現代社會雙薪家庭及托育需求日增，縣政府致力宣導並鼓勵企業重視與協助員工平衡工作與家庭生活，然而企業或事業單位設置附設托嬰中心並不容易，除了樓層限制，空間面積也至少需要45坪以收托20名嬰幼兒。

不過，除了托嬰中心之外，也可以選擇運用10坪空間設置「職場保母」，透過保母媒合後，便可在職場托育設施空間收托照顧4名員工小孩，現由社會處帶頭設置，內部設施包括冰箱、電鍋、消毒鍋、嬰兒床、定溫調乳器等，期望能鼓勵企業與公部門單位共同宣導職場托育新模式。

陳淑蘭表示，企業設置相關育兒設施，可依據勞動部相關辦法申請相關補助，包括設置員工哺（集）乳室，每案最高補助新台幣2萬元；新建托兒設施每案最高補助500萬元，對於已設置的設施，每年最高可補助50萬元，用於改善或更新設施；雇主辦理居家式托育服務或提供托兒津貼，每年最高補助60萬元。

陳淑蘭表示，縣府邀請縣內各事業單位共同投入育兒友善職場建構，共同營造多元、包容的工作環境。