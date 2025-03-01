龜山島鯨群現身！今起開放登島 預約資訊一次看

龜山島今年3月1日起開放登島。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處）日前號召超過600人前往淨灘，清出2.95公噸垃圾，並結合農業部林業及自然保育署宜蘭分署舉辦「龜山島植樹活動」。登島活動即起開放預約。

龜山島於去受康芮颱風影響，致島上設施受損嚴重，於是提前於去年11月封島，並積極展開修繕復原作業，封島4個月後，於今日開放登島。

龜山島開放登島期間採取總量管制措施，每天對外開放1,800名，每周三只開放學術研究。而最高處的401高地，限制每日100個名額。登島及401高地一律採網路報名。

島上景點推薦，包括走訪環湖步道，欣賞湖光山色的秀麗風光，以及乘龍觀音塑像及神秘的軍事坑道。除了登島之外，乘船繞行龜山島也是受歡迎的熱門旅程，從海面上欣賞龜山島壯闊地質景觀、懸崖峭壁、牛奶海的海水色澤，是另一種體驗。每年4月至10月是最佳賞鯨豚的季節，出海時刻莫錯過。