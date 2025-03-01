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搶救震後慘澹觀光再出招 花蓮豐濱今起灑百萬數位幣

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉知名景點「月洞遊憩區」。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉知名景點「月洞遊憩區」。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮縣豐濱鄉去年受地震、颱風重創，遊客人數大跌只剩4分之1，鄉公所努力推展觀光，今天起發放百萬數位幣，遊客及鄉民在鄉內手機上網可領取1000點，1點等於1元，可在超過40家鄉內特約店家折抵消費。

豐濱鄉有美麗的海岸線風光、月洞遊憩區、親不知子步道，石門麻糬洞、大石鼻山步道等都是知名景點，疫情後每年約有20萬人次遊客，但去年天災頻仍，遊客人數斷崖式崩跌，只剩5萬人次。

豐濱鄉長邱福順說，鄉內許多餐廳、旅宿都在苦撐待變，但是觀光署已宣示今年不再有旅遊住宿補貼，對觀光將是雪上加霜，公所努力搶救觀光，先前與工研院合作用鄉內特產牛肉、黑豆開發特色商品，也引進24小時租用的電動機車，這次再與廠商合作，設置「豐濱幣數位幣平台」，盼加速觀光復甦。

百萬豐濱數位幣從今天起分成3階段發放，第一波為今天起至3月20日，第二波3月25日至4月10日、第三波4月15日至4月30日，發放期間遊客或鄉民在鄉境內，用手機掃碼QRcode連結LINE註冊，可獲得1000點，1點等同1元，每個帳號活動期間內限領一次。

鄉公所表示，這項方案結合行動支付，讓旅客到豐濱遊玩消費更彈性，即領即用非常便利，可在特約店家使用，不限消費金額，折抵上限旅宿最高折500點、一般消費250點。使用期限到5月14日止，未使用點數2周後會自動回收再釋出。

邱福順表示，特約店家超過40家，包括特色旅宿、部落體驗、在地美食、文創選物4個類別，盼遊客延長在豐濱停留時間，深度探索，相關訊息可上豐濱幣官網查詢。

花蓮縣豐濱鄉是鄰海村落，有美麗的海岸風景，圖為石梯漁港、豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉是鄰海村落，有美麗的海岸風景，圖為石梯漁港、豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉公所努力推展觀光，今年初發表以在地水牛研發而成的牛肉乾等農特產品，邀請民眾到豐濱旅遊，順道採買伴手禮。本報資料照片
花蓮縣豐濱鄉公所努力推展觀光，今年初發表以在地水牛研發而成的牛肉乾等農特產品，邀請民眾到豐濱旅遊，順道採買伴手禮。本報資料照片

疫情 電動機車 餐廳

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