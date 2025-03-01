基隆女兒陳俐維畫展 「四季玉山」對父敬仰與自然關懷

曾至世界各國舉辦油畫個展的台灣女畫家陳俐維，今年返回故鄉基隆，在文化中心舉辦「砌基．契機」個展，作品是她25年來藝術創作的回顧。陳俐維說，她的藝術創作源⾃於對⼤⾃然的熱愛與對⽗親的敬仰，同時也砌出對故鄉基隆的深情與記憶。

這次展覽特別創作的「四季玉山」系列，是以中央山脈的春、夏、秋、冬為題，描繪這座有台灣聖山之稱的壯麗景觀，寓意聖山護衛台灣保有優美環境的永恆性，和生命延續的生生不息，展現藝術家對環境與人文歷史的關懷。

陳俐維在基隆的獅球嶺長大，在山上的⽣活培育出她的藝術養份，父親是泥⽔匠，她的藝術創作就源於依⼭傍⽔的基隆。她說，⽗親⽤⼀把砌⼑養活⼀家⼤⼩，她從中演繹出⽤畫⼑砌畫出⾃ ⼰的⼀片天。陳俐維的油畫，是用無師⾃通⾸創的獨⾨技法完成的「砌畫」，幾近浮雕作品。

「藝術不該是曲⾼和寡，要進入⼼中、⾛入⽣活」陳俐維表示， 她的作品從⼭⾊、古瓶、花⿃樹⽊和四季，呈現對大自然的關懷，和對父親的敬仰。