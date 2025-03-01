快訊

學者：賴總統對228「歷史認知不太一樣」 當時國府在大陸戡亂順利 何來敗退

溫暖如夏飆32度高溫 吳德榮：下周二首波春雷響再有冷氣團

基隆女兒陳俐維畫展 「四季玉山」對父敬仰與自然關懷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆女兒陳俐維油畫展「四季玉山」，展現對父敬仰與大自然關懷。圖／主辦單位提供
基隆女兒陳俐維油畫展「四季玉山」，展現對父敬仰與大自然關懷。圖／主辦單位提供

曾至世界各國舉辦油畫個展的台灣女畫家陳俐維，今年返回故鄉基隆，在文化中心舉辦「砌基．契機」個展，作品是她25年來藝術創作的回顧。陳俐維說，她的藝術創作源⾃於對⼤⾃然的熱愛與對⽗親的敬仰，同時也砌出對故鄉基隆的深情與記憶。

這次展覽特別創作的「四季玉山」系列，是以中央山脈的春、夏、秋、冬為題，描繪這座有台灣聖山之稱的壯麗景觀，寓意聖山護衛台灣保有優美環境的永恆性，和生命延續的生生不息，展現藝術家對環境與人文歷史的關懷。

陳俐維在基隆的獅球嶺長大，在山上的⽣活培育出她的藝術養份，父親是泥⽔匠，她的藝術創作就源於依⼭傍⽔的基隆。她說，⽗親⽤⼀把砌⼑養活⼀家⼤⼩，她從中演繹出⽤畫⼑砌畫出⾃ ⼰的⼀片天。陳俐維的油畫，是用無師⾃通⾸創的獨⾨技法完成的「砌畫」，幾近浮雕作品。

「藝術不該是曲⾼和寡，要進入⼼中、⾛入⽣活」陳俐維表示， 她的作品從⼭⾊、古瓶、花⿃樹⽊和四季，呈現對大自然的關懷，和對父親的敬仰。

「砌基。契機」展覽期間自2⽉26⽇至3⽉16⽇共20天，在基隆市立文化中心展出。

基隆女兒陳俐維油畫展「四季玉山」，展現對父敬仰與大自然關懷。圖／主辦單位提供
基隆女兒陳俐維油畫展「四季玉山」，展現對父敬仰與大自然關懷。圖／主辦單位提供
基隆女兒陳俐維油畫展「四季玉山」，展現對父敬仰與大自然關懷。記者游明煌／攝影
基隆女兒陳俐維油畫展「四季玉山」，展現對父敬仰與大自然關懷。記者游明煌／攝影
基隆女兒陳俐維油畫展「四季玉山」，展現對父敬仰與大自然關懷。圖／主辦單位提供
基隆女兒陳俐維油畫展「四季玉山」，展現對父敬仰與大自然關懷。圖／主辦單位提供
基隆女兒陳俐維油畫展「四季玉山」，展現對父敬仰與大自然關懷。記者游明煌／攝影
基隆女兒陳俐維油畫展「四季玉山」，展現對父敬仰與大自然關懷。記者游明煌／攝影

基隆 畫家 藝術家

延伸閱讀

濃霧特報 把握溫暖好天氣 下周二雷雨+冷氣團連日溼冷

影／30輛超跑聚和平島彩色屋 法拉利、藍寶堅尼等破5億

228連假好天氣別錯過！下周全台轉濕冷 斷崖式降溫暴跌10幾度

228海外遺屬返台 基隆海洋廣場、南榮公墓追思受難者

相關新聞

休養生息4個月 宜蘭龜山島今起開島

宜蘭龜山島因颱風侵襲，去年11月提早封島，封閉4個月，今起將再度開放登島，每天對外開放1800人。交通部觀光署昨辦淨灘活...

基隆女兒陳俐維畫展 「四季玉山」對父敬仰與自然關懷

曾至世界各國舉辦油畫個展的台灣女畫家陳俐維，今年返回故鄉基隆，在文化中心舉辦「砌基．契機」個展，作品是她25年來藝術創作...

影／30輛超跑聚和平島彩色屋 法拉利、藍寶堅尼等破5億

基隆市和平島網紅景點彩色屋旁的原住民廣場，今天有30輛超跑車聚，法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫和勞斯萊斯等名車，市值破5億元，...

封島4個月 龜山島明起重新開放...前100名獲紀念品

宜蘭龜山島因颱風侵襲，去年11月提早封島，封閉4個月，明天起將再度開放登島。 交通部觀光署今天舉辦淨灘活動，動員超過60...

基隆公車站牌因檢舉達人取消？ 網砲轟「因噎廢食」

基隆市武聖街64號、112號前各設有一處市公車站牌，距離不到50公尺，因檢舉達人長期檢舉，造成民眾臨停及警察執法困難，日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。