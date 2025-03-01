休養生息4個月 宜蘭龜山島今起開島

宜蘭龜山島因颱風侵襲，去年11月提早封島，封閉4個月，今起將再度開放登島，每天對外開放1800人。交通部觀光署昨辦淨灘活動，動員超過600人淨灘，清出近3千公斤垃圾，並結合植樹活動，以乾淨面貌迎賓。

龜山島每年3月到11月開放，昨天淨灘後，東北角管理處也與林業及自然保育署林業分署合作，在島上種下毛柿、蒲葵及樹杞等，作為一級保育類野生動物台灣狐蝠的食源及棲息原生樹種。

東北角管理處表示，為維護島上生態，龜山島每天對外開放，每周三只開放學術研究，島上最高處的401高地也有總量管制，每天限100個名額，登島及401高地一律採網路報名。配合3月1日開島，管理處結合宜蘭賞鯨推廣協會，當天申請登島旅客，前100名可獲紀念品。

管理處表示，龜山島除了攀登高地，還可走訪環湖步道、探索神祕軍事坑道，乘船繞行龜山島也是熱門遊程，從海上可欣賞龜山島壯闊地質景觀、牛奶海的海水色澤等美景，4到10月是賞鯨豚季節。