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影／30輛超跑聚和平島彩色屋 法拉利、藍寶堅尼等破5億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市和平島網紅景點彩色屋旁的原住民廣場，今天有30輛超跑車聚。記者游明煌／攝影
基隆市和平島網紅景點彩色屋旁的原住民廣場，今天有30輛超跑車聚。記者游明煌／攝影

基隆市和平島網紅景點彩色屋旁的原住民廣場，今天有30輛超跑車聚，法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫和勞斯萊斯等名車，市值破5億元，很多民眾帶著小朋友來看跑車、看彩色屋朝聖，直呼「我也好想買一輛」。

今天下午和平島彩色屋旁的原住民廣場，有一場很特別的超跑車聚，讓民眾大驚奇，法拉利、藍寶堅尼、麥拉倫和勞斯萊斯等名車一字排開，讓民眾目不暇給，紛紛拿起手機拍照，並與超跑和車模合影。

在彩色屋對面正濱路一家石頭火鍋店老闆黃聖君，今天號召車友來車聚，場面難得一見。民眾說，從來沒有一次見過這麼多超跑，到底價值有多少億？

據車友說，有的車就像一棟移動的野墅，數百甚至上千萬都有，全部加起來價值絕對超過5億，是很難得的畫面。

黃聖君說，全世界有很多像義大利的「五漁村」的知名景點，很多人願意長途跋涉、花10萬元機票坐10幾個小時去看，但基隆的彩 色屋、阿根納舊造船廠近在咫尺，即使從高雄搭高鐵也只要1千多元，為什麼不來看？

黃聖君表示，他相信基隆彩色屋和阿根納的結合，可以成為未來台灣觀光地標，每天都有很多遊客來打卡朝聖，他為了行銷基隆的美景，今天號召超跑車隊來基隆，吸引民眾前來看超跑、享基隆美食、看彩色屋。

基隆市和平島網紅景點彩色屋旁的原住民廣場，今天有30輛超跑車聚。記者游明煌／攝影
基隆市和平島網紅景點彩色屋旁的原住民廣場，今天有30輛超跑車聚。記者游明煌／攝影
基隆市和平島網紅景點彩色屋旁的原住民廣場，今天有30輛超跑車聚。記者游明煌／攝影
基隆市和平島網紅景點彩色屋旁的原住民廣場，今天有30輛超跑車聚。記者游明煌／攝影
基隆市和平島網紅景點彩色屋旁的原住民廣場，今天有30輛超跑車聚。記者游明煌／攝影
基隆市和平島網紅景點彩色屋旁的原住民廣場，今天有30輛超跑車聚。記者游明煌／攝影

基隆 法拉利 跑車

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