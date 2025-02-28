封島4個月 龜山島明起重新開放...前100名獲紀念品

宜蘭龜山島因颱風侵襲，去年11月提早封島，封閉4個月，明天起將再度開放登島。 交通部觀光署今天舉辦淨灘活動，動員超過600人淨灘， 清出近3000公斤垃圾，並結合植樹活動，以乾淨面貌迎賓。

龜山島每年3月到11月開放，去年因康芮颱風來襲造成島上設施受損嚴重，提早1個月在11月就封島，期間展開修繕工作，也讓島上生態休養生息，將於3月1日如期開放。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天舉辦「2025龜山島淨灘暨植樹活動」，觀光署長周永暉、東北角風管處長游麗玉、頭城區漁會總幹事陳秀暖及在地民眾，超過600人一同淨灘，共清出2900多公斤垃圾。

淨灘後，東北角管理處也與林業及自然保育署林業分署合作，在島上種下毛柿、蒲葵及樹杞等，作為一級保育類野生動物台灣狐蝠的食源及棲息原生樹種。

東北角管理處表示，為維護島上生態，龜山島每天對外開放1800人，每周三只開放學術研究，島上最高處的401高地也有總量管制，每天限100個名額，登島及401高地一律採網路報名。配合3月1日開島，管理處結合宜蘭賞鯨推廣協會，當天申請登島旅客，前100名可獲紀念品，