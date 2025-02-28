快訊

國中生疑遭霸凌餵毒亡…聲明偷改文被罵爆 校長回應了

日本3名中學生用ChatGPT寫程式 註冊逾百組行動電話門號轉賣獲利百萬

228連假首日國道塞成大型停車場多處「紫爆」 下午9地雷路段曝

封島4個月 龜山島明起重新開放...前100名獲紀念品

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
宜蘭龜山島明天起開放，除了登島，周邊海域也是賞鯨的熱門海域。圖／東北角管理處提供
宜蘭龜山島明天起開放，除了登島，周邊海域也是賞鯨的熱門海域。圖／東北角管理處提供

宜蘭龜山島因颱風侵襲，去年11月提早封島，封閉4個月，明天起將再度開放登島。 交通部觀光署今天舉辦淨灘活動，動員超過600人淨灘， 清出近3000公斤垃圾，並結合植樹活動，以乾淨面貌迎賓。

龜山島每年3月到11月開放，去年因康芮颱風來襲造成島上設施受損嚴重，提早1個月在11月就封島，期間展開修繕工作，也讓島上生態休養生息，將於3月1日如期開放。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天舉辦「2025龜山島淨灘暨植樹活動」，觀光署長周永暉、東北角風管處長游麗玉、頭城區漁會總幹事陳秀暖及在地民眾，超過600人一同淨灘，共清出2900多公斤垃圾。

淨灘後，東北角管理處也與林業及自然保育署林業分署合作，在島上種下毛柿、蒲葵及樹杞等，作為一級保育類野生動物台灣狐蝠的食源及棲息原生樹種。

東北角管理處表示，為維護島上生態，龜山島每天對外開放1800人，每周三只開放學術研究，島上最高處的401高地也有總量管制，每天限100個名額，登島及401高地一律採網路報名。配合3月1日開島，管理處結合宜蘭賞鯨推廣協會，當天申請登島旅客，前100名可獲紀念品，

管理處表示，登龜山島除了攀登高地，還可以走訪環湖步道、探索神祕的軍事坑道，乘船繞行龜山島也是熱門遊程，從海面上可欣賞龜山島壯闊地質景觀、懸崖峭壁、牛奶海的海水色澤之美景，4到10月是最佳賞鯨季節，賞鯨加登島也是極佳的旅遊選擇。

宜蘭龜山島去年11月封島休養生息，明天起恢復開放，管理單位今天號召民眾登島淨灘。圖／東北角管理處提供
宜蘭龜山島去年11月封島休養生息，明天起恢復開放，管理單位今天號召民眾登島淨灘。圖／東北角管理處提供
宜蘭龜山島去年11月封島休養生息，明天起恢復開放。圖／東北角管理處提供
宜蘭龜山島去年11月封島休養生息，明天起恢復開放。圖／東北角管理處提供
宜蘭龜山島去年11月封島休養生息，明天起恢復開放。圖／東北角管理處提供
宜蘭龜山島去年11月封島休養生息，明天起恢復開放。圖／東北角管理處提供

淨灘 賞鯨 龜山島

延伸閱讀

228連假首日國道車多 木柵交流道往國5回堵10公里

台灣觀光100亮點3月高雄接棒 5大景點可集章抽iPhone

前交長質疑高鐵延伸案未重辦「可行性研究」 鐵道局澄清

宜蘭罷免綠委一階送件傳出冒名連署 罷團：了解中

相關新聞

封島4個月 龜山島明起重新開放...前100名獲紀念品

宜蘭龜山島因颱風侵襲，去年11月提早封島，封閉4個月，明天起將再度開放登島。 交通部觀光署今天舉辦淨灘活動，動員超過60...

基隆公車站牌因檢舉達人取消？ 網砲轟「因噎廢食」

基隆市武聖街64號、112號前各設有一處市公車站牌，距離不到50公尺，因檢舉達人長期檢舉，造成民眾臨停及警察執法困難，日...

花蓮七星潭等海域禁遊憩 巴西好手抗議

台灣開放水域聯盟昨到花蓮縣府抗議七星潭、崇德海域不開放遊憩，曾是世界紀錄保持人的巴西激流泛舟好手Pedro Oliva也...

基捷擬在八堵蓋變電廠 地方反彈

基隆捷運與汐東線相通，新北一併納入規畫，因社后機廠服務量能有限，規畫在八堵增設機廠，擬徵收民宅土地興建主變電廠，地方反彈...

打造基隆市首座考古文化基地 和平島B考古遺址解說中心動土

基隆市和平島B考古遺址位台船公司平一路停車場，109年被指定為基隆市定考古遺址，其中西班牙殖民時期的「諸聖教堂」遺跡，是...

民團爭取花蓮水域解嚴 巴西激流好手：不懂為何不能下水

台灣開放水域聯盟今到花蓮縣府抗議七星潭、崇德海域不開放遊憩，曾是世界紀錄保持人的巴西激流泛舟好手Pedro Oliva也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。