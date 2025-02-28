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基隆公車站牌因檢舉達人取消？ 網砲轟「因噎廢食」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
武聖街64號前內寮社區站牌，平時很少人搭乘，又不時有檢舉達人檢舉違停。記者游明煌／攝影
武聖街64號前內寮社區站牌，平時很少人搭乘，又不時有檢舉達人檢舉違停。記者游明煌／攝影

基隆市武聖街64號、112號前各設有一處市公車站牌，距離不到50公尺，因檢舉達人長期檢舉，造成民眾臨停及警察執法困難，日前議員洪森永、內寮里長嚴福神會同市府會勘，下月取消64號的內寮社區站牌。網友轟「因噎廢食」，議員、里長今澄清，指因兩站牌太近，市府決定取消其中一站。

安樂區議員洪森永昨天在臉書貼文，公車站牌10公尺內禁止停車，檢舉達人長期檢舉造成臨時停車民眾不便。武聖街64號、112號公車站牌過近不到50公尺，碰到檢舉達人長期的檢舉，造成民眾臨停及警察執法困難。他邀集相關單位研議處理，會後結論是取消64號公車站牌，公車管理處公告1個月後實施。

不過貼文一出，有很多網友留言砲轟議員，紛留言「因噎廢食」、「本末倒置」、「原來違停是一種權益，長知識了」、「違停影響民眾搭乘大眾運輸的權益」。

記者今天前往實地察看，武聖街64號為內寮社區站，112號為武聖街114號站，都畫白線，但有不少汽機車違停在10公尺內，停靠的是508線公車。

附近店家說，檢舉達人動不動就檢舉，造成民眾困擾，但事實上，兩公車站牌太近，認為沒有必要，公車一發動不外又要停下，徒增困擾。

內寮里長嚴福神說，其實違停和兩公車牌過近的問題都有，因搭乘的人少，距離過近才是主因，地方建議取消內寮社區站，留下較多人搭乘的武聖街114號站，兩站相距只有十幾間房子距離，他走路約88步就到，距離40多公尺。

議員洪森永表示，主要是因兩站牌太近，班次少、搭乘的人也不多，地方建議64號的站牌取消，網友的言論有所誤解。

市公車處表示，日前會勘時，因地方認為距離過近，決定取消武聖街64號站雙向的站牌。

武聖街64號前內寮社區站牌，平時很少人搭乘，又不時有檢舉達人檢舉違停。記者游明煌／攝影
武聖街64號前內寮社區站牌，平時很少人搭乘，又不時有檢舉達人檢舉違停。記者游明煌／攝影
武聖街64號前內寮社區站牌，平時很少人搭乘，又不時有檢舉達人檢舉違停。記者游明煌／攝影
武聖街64號前內寮社區站牌，平時很少人搭乘，又不時有檢舉達人檢舉違停。記者游明煌／攝影

公車 議員 違停

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