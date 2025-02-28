花蓮七星潭等海域禁遊憩 巴西好手抗議

台灣開放水域聯盟昨到花蓮縣府抗議七星潭、崇德海域不開放遊憩，曾是世界紀錄保持人的巴西激流泛舟好手Pedro Oliva也到場支持。縣府表示，七星潭部分海域被列為十大危險海域才禁止，正評估開放奇萊鼻燈塔下水肺潛水區。

開水聯盟、中華民國水中運動協會、海洋生態保育協會等單位，昨中午在花蓮縣府前拉布條，抗議七星潭禁令已遭法院判無效，政府不撤銷，還立新公告，要求水域解嚴、還海於民。

聯盟理事長李元治說，花蓮縣府在七星潭、崇德海邊立公告禁止水域活動，與縣府打官司，從花蓮地方法院一直到台北高等行政法院，縣府都敗訴，法院認定兩個公告違反憲法賦予人民的自由權，也違反母法發展觀光條例的意旨，縣府卻從來不採納意見。

Pedro Oliva曾締造極限激流獨木舟127英呎最高的世界紀錄，昨與台灣導演薛常慧、巴西導演Lygia Barbosa到場支持，表示在巴西可以自由下水，難以理解台灣海洋管制。

縣府觀光處回應，七星潭海岸風景特定區民國99年至今有12人溺斃海域，才於2017年依據發展觀光條例公告禁止。不過，配合行政院「向海致敬」政策，目前開放板下至崇德隧道口離海岸線50公尺內、奇萊鼻燈塔以南到花蓮溪出海口可供水上活動。