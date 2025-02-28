快訊

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮七星潭等海域禁遊憩 巴西好手抗議

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
巴西激流泛舟好手Pedro Oliva（左起）、台灣導演薛常慧及巴西導演Lygia Barbosa等人，昨到縣府支持民團主張的水域開放。記者王燕華／攝影
巴西激流泛舟好手Pedro Oliva（左起）、台灣導演薛常慧及巴西導演Lygia Barbosa等人，昨到縣府支持民團主張的水域開放。記者王燕華／攝影

台灣開放水域聯盟昨到花蓮縣府抗議七星潭、崇德海域不開放遊憩，曾是世界紀錄保持人的巴西激流泛舟好手Pedro Oliva也到場支持。縣府表示，七星潭部分海域被列為十大危險海域才禁止，正評估開放奇萊鼻燈塔下水肺潛水區。

開水聯盟、中華民國水中運動協會、海洋生態保育協會等單位，昨中午在花蓮縣府前拉布條，抗議七星潭禁令已遭法院判無效，政府不撤銷，還立新公告，要求水域解嚴、還海於民。

聯盟理事長李元治說，花蓮縣府在七星潭、崇德海邊立公告禁止水域活動，與縣府打官司，從花蓮地方法院一直到台北高等行政法院，縣府都敗訴，法院認定兩個公告違反憲法賦予人民的自由權，也違反母法發展觀光條例的意旨，縣府卻從來不採納意見。

Pedro Oliva曾締造極限激流獨木舟127英呎最高的世界紀錄，昨與台灣導演薛常慧、巴西導演Lygia Barbosa到場支持，表示在巴西可以自由下水，難以理解台灣海洋管制。

縣府觀光處回應，七星潭海岸風景特定區民國99年至今有12人溺斃海域，才於2017年依據發展觀光條例公告禁止。不過，配合行政院「向海致敬」政策，目前開放板下至崇德隧道口離海岸線50公尺內、奇萊鼻燈塔以南到花蓮溪出海口可供水上活動。

巴西 燈塔 花蓮

延伸閱讀

民團爭取花蓮水域解嚴 巴西激流好手：不懂為何不能下水

巴西發現2.37億年前化石 歷史早於恐龍

拳擊／吳詩儀奧運摘銅後換量級 國際賽首戰開紅盤

巴西2歲學生遺留車內！60度高溫活活熱死 幼稚園女校長速逃下場曝光

相關新聞

基捷擬在八堵蓋變電廠 地方反彈

基隆捷運與汐東線相通，新北一併納入規畫，因社后機廠服務量能有限，規畫在八堵增設機廠，擬徵收民宅土地興建主變電廠，地方反彈...

花蓮七星潭等海域禁遊憩 巴西好手抗議

台灣開放水域聯盟昨到花蓮縣府抗議七星潭、崇德海域不開放遊憩，曾是世界紀錄保持人的巴西激流泛舟好手Pedro Oliva也...

打造基隆市首座考古文化基地 和平島B考古遺址解說中心動土

基隆市和平島B考古遺址位台船公司平一路停車場，109年被指定為基隆市定考古遺址，其中西班牙殖民時期的「諸聖教堂」遺跡，是...

民團爭取花蓮水域解嚴 巴西激流好手：不懂為何不能下水

台灣開放水域聯盟今到花蓮縣府抗議七星潭、崇德海域不開放遊憩，曾是世界紀錄保持人的巴西激流泛舟好手Pedro Oliva也...

台東綠營團結起來 縣黨部喊話輔選陳瑩力拚2026縣長寶座

民進黨昨舉行中常會，黨主席、賴清德總統指示立委莊瑞雄全力經營台東，民進黨台東縣黨部今發新聞表示地方黨部會全力支援莊，並在...

賴清德指示莊瑞雄經營台東 陳瑩：他是雄讚桶箍

兼任民進黨主席的總統賴清德昨日在中常會指示立委莊瑞雄全力經營台東；積極朝向參選下屆縣長布局的立委陳瑩表示，莊瑞雄是「雄讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。