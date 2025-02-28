基捷擬在八堵蓋變電廠 地方反彈

基隆捷運與汐東線相通，新北一併納入規畫，因社后機廠服務量能有限，規畫在八堵增設機廠，擬徵收民宅土地興建主變電廠，地方反彈。基隆市長謝樑日前到八中里開協調會，基市府呼籲新北捷運局應多溝通，不能犧牲基隆人權益；新北市捷運局允諾提出最具共識方案。

「期待基捷帶來轉變，怎麼是要蓋變電廠，很失望，希望市長為居民發聲。」一名八堵區八中里居民說，金華街一帶長年限建，房屋老舊，里內很多台鐵、國有財產局土地，不宜強徵收民宅土地來蓋。

基市府發言人呂謦煒說，基隆捷運雖由新北市捷運局委辦，不應有行政區域之分，在進行設計及施工時應更細膩傾聽並接納居民訴求，不能犧牲基隆人權益。

呂謦煒指出，以增設八堵機廠為例，因捷運民生汐止線尚未核定，不確定因素仍高，初步規畫於八堵增設機廠作為捷運整體系統在基隆端發車與收車的營運重心，新北市捷運局未事先與基隆民眾對話即傳出此消息，導致民眾產生諸多疑慮。

呂強調，基市府將與新北市捷運局溝通，要求八堵機廠必須搭配適當的商業或住宅的聯合開發設施，連接八堵後站（八中里）與前站（八堵路），縫合八堵地區被山陵、河川、鐵路所分割的地形及城市發展。

新北捷運局回應，考量基隆捷運第二階段路線與八堵機廠所需用地，要保留未來規畫的最大彈性，也保留日後八堵機廠開發需要擴大周邊腹地的需求，暫先提出現階段SB22站與主變電站規畫草案，並依法定程序，辦理公開展覽前地主座談會公開說明，目的就是聽取各方意見與想法來做方案調整。

新北捷運局也說，將持續與基隆市政府討論，與地方充分溝通，提出最具共識方案，才會研擬都市計畫草案。