快訊

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

打造基隆市首座考古文化基地 和平島B考古遺址解說中心動土

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆和平島B考古遺址解說中心動土，西班牙諸聖教堂遺址是台灣目前發現年代最早的天主教教堂。記者游明煌／攝影
基隆和平島B考古遺址解說中心動土，西班牙諸聖教堂遺址是台灣目前發現年代最早的天主教教堂。記者游明煌／攝影

基隆市和平島B考古遺址位台船公司平一路停車場，109年被指定為基隆市定考古遺址，其中西班牙殖民時期的「諸聖教堂」遺跡，是台灣目前發現年代最早的天主教教堂，具有極高歷史價值。解說中心今天動土，將打造基隆市首座考古文化基地，讓市民與國內外遊客深入了解和平島的歷史文化價值。

台灣考古權威、中央研究院院士臧振華在和平島考古現場已研究10年，臧振華說，和平島B考古遺址，其中一個很重要的部分，就是西班牙諸聖教堂的遺留，這是全台灣唯一的見證，非常的重要，不管喜不喜歡西班牙在台灣殖民，畢竟是整個台灣歷史的一個段落，少了這個段落，台灣歷史就不夠完整。

臧振華表示，設解說中心對了解台灣西班牙殖民時代具有重要意義，提供一個重要現場，未來建好之後如何發揮解說、展覽功能要妥善的規畫，如何把遺址做最好的保護，不要受到風雨的影響，解說中心要用玻璃罩罩起來是理想的辦法，但過程中要注意不要破壞地下的遺跡，將來還會有持續的監看，保護遺址是最基本的原則。

市長謝國樑感謝前市長林右昌對此計畫的貢獻，他表示，和平島見證了大航海時代的歷史，更是不同族群文化交匯的場域，市府將全力推動解說中心的建設，確保工程如期如質完成，讓和平島的歷史得以傳承並被世界看見。

立委林沛祥與林倩綺、副市長邱佩琳等及多名議員到場，林沛祥表示和平島考古遺址的文化意義，未來將持續關心相關發展，助力基隆邁向國際舞台。文化部文化資產局長陳濟民陳濟民說，和平島B考古遺址是「再造歷史現場」的重要案例，將持續支持此計畫。

和平島B考古遺址涵蓋新石器時代圓山文化層、鐵器時代十三行文化層，以及清朝、日據時期的文化層。其中，西班牙殖民時期的「諸聖教堂」遺跡，更是台灣目前發現年代最早的天主教教堂，具有極高歷史價值。

解說中心採用國內少見的「遺址上方建築設計」，建築物將以「漂浮的文化寶藏盒」概念，規劃3層樓鋼構空間，包含遺址展示、文物展覽、行政空間與服務設施，116年完工，未來將成為基隆重要的考古展示與文化教育據點。

基隆和平島B考古遺址解說中心動土，西班牙諸聖教堂遺址是台灣目前發現年代最早的天主教教堂。記者游明煌／攝影
基隆和平島B考古遺址解說中心動土，西班牙諸聖教堂遺址是台灣目前發現年代最早的天主教教堂。記者游明煌／攝影
基隆和平島B考古遺址解說中心動土。圖為示意圖。基隆市政府提供
基隆和平島B考古遺址解說中心動土。圖為示意圖。基隆市政府提供
基隆和平島B考古遺址解說中心動土，西班牙諸聖教堂遺址，圖為示意圖。圖／基隆市政府提供
基隆和平島B考古遺址解說中心動土，西班牙諸聖教堂遺址，圖為示意圖。圖／基隆市政府提供
基隆和平島B考古遺址解說中心動土，西班牙諸聖教堂遺址。記者游明煌／攝影
基隆和平島B考古遺址解說中心動土，西班牙諸聖教堂遺址。記者游明煌／攝影
基隆和平島B考古遺址解說中心動土，西班牙諸聖教堂遺址。記者游明煌／攝影
基隆和平島B考古遺址解說中心動土，西班牙諸聖教堂遺址。記者游明煌／攝影

和平島 考古 遺址

延伸閱讀

今起罷免新制 基隆反制罷免另2綠議員續連署「評估中」

民團罷免林沛祥 謝國樑聲援：安排場合論述政策

基隆絕沛罷林沛祥今送件 藍反制罷綠議員張之豪也送了

基隆「以罷制罷」今登場 謝國樑：「絕沛」應先釋善意

相關新聞

打造基隆市首座考古文化基地 和平島B考古遺址解說中心動土

基隆市和平島B考古遺址位台船公司平一路停車場，109年被指定為基隆市定考古遺址，其中西班牙殖民時期的「諸聖教堂」遺跡，是...

民團爭取花蓮水域解嚴 巴西激流好手：不懂為何不能下水

台灣開放水域聯盟今到花蓮縣府抗議七星潭、崇德海域不開放遊憩，曾是世界紀錄保持人的巴西激流泛舟好手Pedro Oliva也...

台東綠營團結起來 縣黨部喊話輔選陳瑩力拚2026縣長寶座

民進黨昨舉行中常會，黨主席、賴清德總統指示立委莊瑞雄全力經營台東，民進黨台東縣黨部今發新聞表示地方黨部會全力支援莊，並在...

賴清德指示莊瑞雄經營台東 陳瑩：他是雄讚桶箍

兼任民進黨主席的總統賴清德昨日在中常會指示立委莊瑞雄全力經營台東；積極朝向參選下屆縣長布局的立委陳瑩表示，莊瑞雄是「雄讚...

台東裝置藝術「1314號的藍」拆除 遊客撲空哀嚎：沒了一生一世

台東縣府7年前推南迴藝術季打響名號後，不少裝置藝術品成為地方觀光亮點，其中包括熱門、象徵一生一世的「1314號的藍」作品...

台東縣第3個無形文化資產出爐 忠合宮「什家將」登錄

台東市成立至今近70年，並以「什家將」聞名的忠合宮，廟方與文史工作者爭取登錄為台東縣無形文化資產，昨天經過審議委員一致認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。