打造基隆市首座考古文化基地 和平島B考古遺址解說中心動土

基隆市和平島B考古遺址位台船公司平一路停車場，109年被指定為基隆市定考古遺址，其中西班牙殖民時期的「諸聖教堂」遺跡，是台灣目前發現年代最早的天主教教堂，具有極高歷史價值。解說中心今天動土，將打造基隆市首座考古文化基地，讓市民與國內外遊客深入了解和平島的歷史文化價值。

台灣考古權威、中央研究院院士臧振華在和平島考古現場已研究10年，臧振華說，和平島B考古遺址，其中一個很重要的部分，就是西班牙諸聖教堂的遺留，這是全台灣唯一的見證，非常的重要，不管喜不喜歡西班牙在台灣殖民，畢竟是整個台灣歷史的一個段落，少了這個段落，台灣歷史就不夠完整。

臧振華表示，設解說中心對了解台灣西班牙殖民時代具有重要意義，提供一個重要現場，未來建好之後如何發揮解說、展覽功能要妥善的規畫，如何把遺址做最好的保護，不要受到風雨的影響，解說中心要用玻璃罩罩起來是理想的辦法，但過程中要注意不要破壞地下的遺跡，將來還會有持續的監看，保護遺址是最基本的原則。

市長謝國樑感謝前市長林右昌對此計畫的貢獻，他表示，和平島見證了大航海時代的歷史，更是不同族群文化交匯的場域，市府將全力推動解說中心的建設，確保工程如期如質完成，讓和平島的歷史得以傳承並被世界看見。

立委林沛祥與林倩綺、副市長邱佩琳等及多名議員到場，林沛祥表示和平島考古遺址的文化意義，未來將持續關心相關發展，助力基隆邁向國際舞台。文化部文化資產局長陳濟民陳濟民說，和平島B考古遺址是「再造歷史現場」的重要案例，將持續支持此計畫。

和平島B考古遺址涵蓋新石器時代圓山文化層、鐵器時代十三行文化層，以及清朝、日據時期的文化層。其中，西班牙殖民時期的「諸聖教堂」遺跡，更是台灣目前發現年代最早的天主教教堂，具有極高歷史價值。