快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

台東連遭颱風侵襲國有耕地減租7成 8842戶農民受惠

中央社／ 台東縣27日電

去年台東遭連續颱風侵襲，農產品全品項補助，民進黨立委陳瑩爭取國有耕地租金能減租。國產署回應，考量農民災損嚴重，今年國有耕地租金減收7成，有8842戶受惠。

去年台東連續遭到颱風山陀兒、康芮侵襲，副總統蕭美琴勘災時宣布台東農損全品項補助；台東縣政府日前也通過，今年縣有地租金減少7成。

民進黨縣議員簡維國透過民進黨立委莊瑞雄、陳瑩，向國有財產署爭取國有地租金也能比照縣有地降租。

陳瑩今天告訴中央社記者，25日接獲國產署回復函表示，為照顧台東災損農民，國產署耕地租金打3折。

陳瑩表示，去年台東多次遭受颱風侵襲，農民收成不如預期，台東縣政府日前公告，台東縣有耕地租金減收7成；她立即向財政部國有財產署關心中央主管耕地減租情形，國有財產署回復表示，業管農業用地租金將同步減收7成，預計8842戶受惠、面積約7198公頃。

陳瑩表示，農民不須提出申請，國產署會自行辦理減租，希望藉此幫助受災農民降低損失，改善農民因風災受創的經濟生計。

台東 農民 陳瑩

延伸閱讀

台東綠營團結起來 縣黨部喊話輔選陳瑩力拚2026縣長寶座

賴清德指示莊瑞雄經營台東 縣黨部：配合輔選陳瑩

賴清德指示莊瑞雄經營台東 陳瑩：他是雄讚桶箍

生成式AI族語對話學習系統 陳瑩：爭取成功建置中

相關新聞

民團爭取花蓮水域解嚴 巴西激流好手：不懂為何不能下水

台灣開放水域聯盟今到花蓮縣府抗議七星潭、崇德海域不開放遊憩，曾是世界紀錄保持人的巴西激流泛舟好手Pedro Oliva也...

台東綠營團結起來 縣黨部喊話輔選陳瑩力拚2026縣長寶座

民進黨昨舉行中常會，黨主席、賴清德總統指示立委莊瑞雄全力經營台東，民進黨台東縣黨部今發新聞表示地方黨部會全力支援莊，並在...

賴清德指示莊瑞雄經營台東 陳瑩：他是雄讚桶箍

兼任民進黨主席的總統賴清德昨日在中常會指示立委莊瑞雄全力經營台東；積極朝向參選下屆縣長布局的立委陳瑩表示，莊瑞雄是「雄讚...

台東裝置藝術「1314號的藍」拆除 遊客撲空哀嚎：沒了一生一世

台東縣府7年前推南迴藝術季打響名號後，不少裝置藝術品成為地方觀光亮點，其中包括熱門、象徵一生一世的「1314號的藍」作品...

台東縣第3個無形文化資產出爐 忠合宮「什家將」登錄

台東市成立至今近70年，並以「什家將」聞名的忠合宮，廟方與文史工作者爭取登錄為台東縣無形文化資產，昨天經過審議委員一致認...

基捷蓋變電站引反彈 謝國樑喊話：新北不能犧牲基隆人權益

基隆捷運與汐東線相通，新北一併納入規畫，由於社后機廠服務量能有限，規畫在八堵增設機廠，擬徵收民宅土地興建主變電廠，居民反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。