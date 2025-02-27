台東連遭颱風侵襲國有耕地減租7成 8842戶農民受惠

去年台東遭連續颱風侵襲，農產品全品項補助，民進黨立委陳瑩爭取國有耕地租金能減租。國產署回應，考量農民災損嚴重，今年國有耕地租金減收7成，有8842戶受惠。

去年台東連續遭到颱風山陀兒、康芮侵襲，副總統蕭美琴勘災時宣布台東農損全品項補助；台東縣政府日前也通過，今年縣有地租金減少7成。

民進黨縣議員簡維國透過民進黨立委莊瑞雄、陳瑩，向國有財產署爭取國有地租金也能比照縣有地降租。

陳瑩今天告訴中央社記者，25日接獲國產署回復函表示，為照顧台東災損農民，國產署耕地租金打3折。

陳瑩表示，去年台東多次遭受颱風侵襲，農民收成不如預期，台東縣政府日前公告，台東縣有耕地租金減收7成；她立即向財政部國有財產署關心中央主管耕地減租情形，國有財產署回復表示，業管農業用地租金將同步減收7成，預計8842戶受惠、面積約7198公頃。

陳瑩表示，農民不須提出申請，國產署會自行辦理減租，希望藉此幫助受災農民降低損失，改善農民因風災受創的經濟生計。