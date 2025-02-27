民團爭取花蓮水域解嚴 巴西激流好手：不懂為何不能下水

台灣開放水域聯盟今到花蓮縣府抗議七星潭、崇德海域不開放遊憩，曾是世界紀錄保持人的巴西激流泛舟好手Pedro Oliva也到場支持。縣府表示七星潭部分海域有危險性才禁止，其餘開放，正評估開放奇萊鼻燈塔下水肺潛水區，持續滾動檢討。

開水聯盟、中華民國水中運動協會、海洋生態保育協會等單位，今天中午在花蓮縣府前拉白布條，抗議七星潭禁令已遭法院判無效，政府不撤銷，還立新公告，要求水域解嚴、還海於民，明天中午將在七星潭下水，海上遊行到崇德表達意見，

聯盟理事長李元治說，花蓮縣府在七星潭、崇德海邊立公告禁止水域活動，他們與縣府打官司，從花蓮地方法院一直到台北高等行政法院，縣府都敗訴，法院認定兩個公告違反憲法賦予人民的自由權，也違反母法發展觀光條例的意旨，他們向縣府反映多年，縣府從來不採納意見。

李元治表示，縣府禁止理由是捲浪可能造成觀光客溺斃等問題，但水域愈開放，獨木舟、立槳、風浪板等同好遇到民眾落水第一時間就能救援，救援能量反而更大，希望主管機關反轉這種錯誤思考，開放水域活動並進一步強化水域安全的軟硬體設施。

Pedro Oliva曾於2009年在巴西的Salto Belo瀑布躍下，打破極限激流獨木舟127英呎最高的世界紀錄，並保持多年，他在台灣拍攝由台灣、巴西合作的系列節目「激流台灣」，今天與台灣導演薛常慧、巴西導演Lygia Barbosa到場支持，表示在巴西可以自由下水，對台灣的海洋管制難以理解。

縣府觀光處回應，七星潭海岸風景特定區是海巡署公告的十大危險海域，依據消防局統計，99年至今有12人溺斃，才於2017年依據發展觀光條例公告禁止。

不過，考量遊客安全也配合行政院「向海致敬」政策，縣府2020年委託高雄科大學術團隊進行調查研究，持續滾動檢討，目前開放板下至崇德隧道口離海岸線50公尺內、奇萊鼻燈塔以南到花蓮溪出海口可供水上活動，預計未來評估開放奇萊鼻燈塔下水肺潛水區，提供喜愛潛水者從事水域活動。