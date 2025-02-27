民團爭取花蓮水域解嚴 巴西激流好手：不懂為何不能下水
台灣開放水域聯盟今到花蓮縣府抗議七星潭、崇德海域不開放遊憩，曾是世界紀錄保持人的巴西激流泛舟好手Pedro Oliva也到場支持。縣府表示七星潭部分海域有危險性才禁止，其餘開放，正評估開放奇萊鼻燈塔下水肺潛水區，持續滾動檢討。
開水聯盟、中華民國水中運動協會、海洋生態保育協會等單位，今天中午在花蓮縣府前拉白布條，抗議七星潭禁令已遭法院判無效，政府不撤銷，還立新公告，要求水域解嚴、還海於民，明天中午將在七星潭下水，海上遊行到崇德表達意見，
聯盟理事長李元治說，花蓮縣府在七星潭、崇德海邊立公告禁止水域活動，他們與縣府打官司，從花蓮地方法院一直到台北高等行政法院，縣府都敗訴，法院認定兩個公告違反憲法賦予人民的自由權，也違反母法發展觀光條例的意旨，他們向縣府反映多年，縣府從來不採納意見。
李元治表示，縣府禁止理由是捲浪可能造成觀光客溺斃等問題，但水域愈開放，獨木舟、立槳、風浪板等同好遇到民眾落水第一時間就能救援，救援能量反而更大，希望主管機關反轉這種錯誤思考，開放水域活動並進一步強化水域安全的軟硬體設施。
Pedro Oliva曾於2009年在巴西的Salto Belo瀑布躍下，打破極限激流獨木舟127英呎最高的世界紀錄，並保持多年，他在台灣拍攝由台灣、巴西合作的系列節目「激流台灣」，今天與台灣導演薛常慧、巴西導演Lygia Barbosa到場支持，表示在巴西可以自由下水，對台灣的海洋管制難以理解。
縣府觀光處回應，七星潭海岸風景特定區是海巡署公告的十大危險海域，依據消防局統計，99年至今有12人溺斃，才於2017年依據發展觀光條例公告禁止。
不過，考量遊客安全也配合行政院「向海致敬」政策，縣府2020年委託高雄科大學術團隊進行調查研究，持續滾動檢討，目前開放板下至崇德隧道口離海岸線50公尺內、奇萊鼻燈塔以南到花蓮溪出海口可供水上活動，預計未來評估開放奇萊鼻燈塔下水肺潛水區，提供喜愛潛水者從事水域活動。
觀光處說，2021年委託東華大學辦理奇萊鼻燈塔以南至花蓮溪出海口海岸水域遊憩活動整體評估規畫案，前年也委託花蓮縣海上救生協會辦理「美崙溪出海口海岸水域遊憩活動整體評估」，據此推動預防溺教育訓練等研習課程，適度開放水域時也能保障民眾生命安全。
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