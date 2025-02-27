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花蓮豐濱鄉拚觀光 「豐濱幣」掃碼領千點消費折抵

中央社／ 花蓮縣27日電

花蓮豐濱鄉觀光復甦添動能，鄉公所推出「豐濱幣」於3月1日起發放，遊客及當地民眾要在豐濱鄉內，即可透過手機掃碼QRcode連結LINE註冊領取1000點，於特約店家直接折抵消費。

豐濱鄉長邱福順今天表示，去年接連遭遇地震、強颱侵襲，重創花蓮旅遊業，加上交通部觀光署宣示今年將不會再有旅遊補貼，對苦撐的店家而言無疑是雪上加霜。為加速震災後觀光復甦，鄉公所與協力廠商雷門數據服務公司首創「豐濱幣數位幣平台」，3月1日起發放百萬數位幣。

邱福順指出，「花蓮豐濱幣」數位消費券平台，是以QRCode作為數位識別的遊客專屬優惠網站。以突破傳統紙本優惠券的形式，帶給遊客更方便的消費管道。用手機掃碼QRcode連結LINE註冊領取1000點，1點相當於新台幣1元，並於特約店家消費，享現金折抵以及多項優惠。

邱福順表示，透過豐濱數位幣活動設計，使旅客延長停留時間，豐濱幣設定「跨店累積折抵」機制，鼓勵遊客深度探索部落文化。例如白天至部落體驗當地導覽，夜晚至原民風餐店體驗道地料理，夜宿特色民宿，完整感受在地生活。

民眾使用「花蓮豐濱幣」不限消費金額，可全額折抵。折抵上限旅宿最高折500點、一般消費250點。豐濱幣發放分3波段，3月1日至3月20日第一波，第二波3月25日至4月10日，第三波為4月15日至4月30日，領完為止，使用期限最晚至5月14日。

每人可透過LINE帳號註冊會員領取1000點（每個帳號活動期間內限領一次）；適用範圍為豐濱鄉內精選40多家特約店家，涵蓋特色旅宿、部落體驗、在地美食及文創選物等。

花蓮

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