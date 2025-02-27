台東綠營團結起來 縣黨部喊話輔選陳瑩力拚2026縣長寶座

民進黨昨舉行中常會，黨主席、賴清德總統指示立委莊瑞雄全力經營台東，民進黨台東縣黨部今發新聞表示地方黨部會全力支援莊，並在2026的縣長選舉，一起輔選平地原住民立委陳瑩競選，同時掌握藍營黃建賓罷免案，希望能夠把立委席次爭取回來。

黨部主委張鈺晨表示，賴清德主席指派莊認養台東，是不分區立委認養選區服務中幅員最廣的，非常辛苦，這8個月來的努力，受到地方高度肯定，在接下來2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，同時也希望能將立委贏回來。

她說，陳瑩是最合適的縣長人選，除了有5屆立委的豐富經驗，又加上有原住民的身分，更能符合台東多元族群的特性，其父親陳建年老縣長政績豐碩，更是台東人讚揚的前縣長，一人當選兩人服務，未來民進黨將推出翻轉台東、造福台東的各項政見，爭取台東人的認同。

莊瑞雄回應表示，台東縣長大位他全力幫陳瑩輔選，至於台東區域委立席次他說，講這個還太早太遠了，他會做好服務工作，積極替台東爭取福利。陳瑩則表示，莊瑞雄認養台東8個月攜手端出亮眼成績，整合了台東分裂的綠營，也規畫訓練培養有志輕年參與政治，深受支持者的肯定與愛戴。

張鈺晨強調，台東要更大的進步，只有透過政黨輪替，改變地方治理思維，台東才有希望，黨部將藉助莊瑞雄，整合2024立委選舉造成分裂的情況，如果台東能成功罷免不適任立委黃建賓，也就有希望能夠把立委席次爭取回來。