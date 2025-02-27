賴清德指示莊瑞雄經營台東 縣黨部：配合輔選陳瑩

兼任民進黨主席的總統賴清德指示莊瑞雄全力經營台東。民進黨台東縣黨部今天表示，立委陳瑩是最合適的台東縣長人選，縣黨部會配合莊瑞雄，全力輔選陳瑩參選下屆台東縣長。

民進黨昨日召開中常會，與會人士會後轉述，賴清德在會中提到，2026年九合一選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，也希望能將立委席次嬴回來，因此請黨籍立委莊瑞雄集中資源，全力經營台東。

民進黨台東縣黨部今天發布新聞稿表示，這屆立委選舉民進黨在台東失利，去年主席賴清德特別指示不分區立委莊瑞雄認養台東，是不分區立委認養選區服務中幅員最廣的，非常辛苦，這8個月來的努力，受到地方高度肯定。

縣黨部主委張鈺晨表示，感謝主席賴清德指派莊瑞雄來認養台東協助民眾服務以及輔選工作，地方黨部也會全力支援莊瑞雄，在2026的縣長選舉，將一起輔選陳瑩競選，期望能夠讓台東翻轉，台東需要更大的進步，而這個進步只有透過政黨輪替，改變地方治理思維，台東才有希望。

張鈺晨表示，陳瑩是最合適的台東縣長人選，除了有5屆立委的豐富經驗，又加上有原住民的身分，更能符合台東多元族群的特性，其父親陳建年擔任台東縣長時政績豐碩，更是台東人讚揚的前縣長，一人當選兩人服務，未來民進黨將推出翻轉台東、造福台東的各項政見，爭取台東人的認同。

莊瑞雄12日和陳瑩一起參加元宵節活動，接受媒體聯訪被問到是否支持陳瑩參選縣長時表示，民進黨在台東是比較艱困的地區，過去在台東推出男生選縣長，成績都不是很好，假設縣長人選是陳瑩的話，對整個原住民來說是一大鼓舞，也讓原住民充滿光榮感，畢竟過去陳建年（陳瑩的父親）當縣長時有大的好評「如果推出陳瑩，我們就幫她打雜、幫她努力、幫她衝刺，相信會拿到史上最好成績」。