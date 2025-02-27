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賴清德指示莊瑞雄經營台東 陳瑩：他是雄讚桶箍

中央社／ 台東縣27日電
民進黨立委莊瑞雄。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
民進黨立委莊瑞雄。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

兼任民進黨主席的總統賴清德昨日在中常會指示立委莊瑞雄全力經營台東；積極朝向參選下屆縣長布局的立委陳瑩表示，莊瑞雄是「雄讚」的桶箍，非常認真。

賴清德昨日在民進黨中常會表示，2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，立委席次也盼贏回來，請黨籍不分區立委莊瑞雄集中資源，全力經營台東。

近日勤走基層「備戰」縣長選舉的民進黨籍平地原住民立委陳瑩今天告訴中央社記者，總統欽點「鎮遠大將軍」莊瑞雄全心經營台東，她覺得很安心也非常的興奮，因為莊瑞雄是雄讚的桶箍。

陳瑩表示，自從莊瑞雄被指派來台東，每個星期台北、屏東、台東往返非常認真盡責，且短短8個月，整合了台東分裂的綠營，並積極尋找合適的縣長人選。除此外規劃訓練培養有志有才的年輕人參與政治，深受支持者的肯定與愛戴。

她說，莊瑞雄和她這8個月攜手端出亮眼成績，如近日協助爭取台東大學護理系設置，也同步推動護理專班的設置，去年連續颱風侵襲共同協助農損補助品項的放寬，以及爭取今年的國有土地租金減租；去年颱風山陀兒肆虐台東逾10天，許多野溪、河川因大量土石流傾瀉，河床土石堆積如山，許多中斷的橋梁也尚未復通，她和莊瑞雄協助爭取經費整治。

陳瑩指出，去年莊瑞雄成立台東服務處當天，立即就交出3張成績單，爭取人力協助國產署，加快承租國有地農民請領農保險和災損補助；接著去年台東受花蓮強震影響觀光，莊瑞雄爭取觀光署對台東旅客住宿補助延至11月底。

陳瑩表示，莊瑞雄以身作則，凡事親力親為，台東民進黨在感染之下，大家都動起來不敢偷懶。

陳瑩最後感謝賴清德派莊瑞雄到台東，相信在莊瑞雄的帶領之下，民進黨2026的台東縣長選舉已經露出曙光，台東也會變得不一樣。

民進黨 莊瑞雄 賴清德 陳瑩

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