快訊

貓纜17年來首次漲價！每人每次180元 北捷：還是比日韓低

你也是嗎？FB臉書大當機釣出眾網友哀號 他曝1招可以正常使用

台中機場因濃霧影響起降 國內外航班一早有取消、有延誤

聽新聞
0:00 / 0:00

台東裝置藝術「1314號的藍」拆除 遊客撲空哀嚎：沒了一生一世

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「1314號的藍」從不同角度看都有不同風貌呈現，自2022年展出後迅速在網路爆紅，被譽為「台東限定」，吸引不少遊客前來一睹風采及拍照打卡，成為南迴熱門的觀光亮點。本報資料照片
「1314號的藍」從不同角度看都有不同風貌呈現，自2022年展出後迅速在網路爆紅，被譽為「台東限定」，吸引不少遊客前來一睹風采及拍照打卡，成為南迴熱門的觀光亮點。本報資料照片

台東縣府7年前推南迴藝術季打響名號後，不少裝置藝術品成為地方觀光亮點，其中包括熱門、象徵一生一世的「1314號的藍」作品；不過，近日遊客前往撲了空，詢問下原來作品已拆除，引一片哀嚎。縣府文化處表示，為了安全考量拆除，但不排除原地新設作品展示。

文化處長李吉崇說，該作品為視狀況調整的裝置藝術品，而非保證5年以上的公共藝術品，且素材多為金屬材質，已經整修過一次，仍鏽蝕嚴重，基於安全考量，經評估後於去年底決定拆除，不排除今年南迴藝術季會在原地新設作品呈現展出，敬請民眾拭目以待。

「1314號的藍」位於大武鄉尚武漁港堤防上、南迴驛正前方的裝置藝術品，由台東大學美術產業學系主任林昶戎和藝術家鄭元東合作創作，因真實而抽象的設計存在，從不同角度看都有不同風貌，自2022年展出後迅速在網路爆紅，被譽為「台東限定」，吸引不少遊客前來一睹風采及拍照打卡，成為南迴熱門的觀光亮點。

不過，近日有遊客前往朝聖卻撲了空，甚麼東西都沒看到，眼前只有一片砂石，PO上網後引起網友哀嚎，留言「婚紗取景少一個地方了」、「我都還沒去朝聖呢」、「果然是限定，時間到拆除」、「應該要公告通知啊」。實際現地勘查，作品確實已經拆除，只剩鄰近去年展出的作品。

文化處強調，「1314號的藍」原本東大欲認養，並留在原地繼續展示，但經核算維護費用不合效益，而處裡面及鄉公所也沒有相關預算來支應維護管理，只能依現況及合約走，未來作品若有調整或變動，會提前公告通知。

台東南迴藝術季設置於尚武漁港堤防上的裝置藝術品「1314號的藍」，近日遊客前往撲了空，詢問下原來作品已拆除，引一片哀嚎。記者尤聰光／攝影
台東南迴藝術季設置於尚武漁港堤防上的裝置藝術品「1314號的藍」，近日遊客前往撲了空，詢問下原來作品已拆除，引一片哀嚎。記者尤聰光／攝影

台東 藝術品 裝置藝術

延伸閱讀

台東南迴出現摩艾石像神秘巨石？公所說法很解High

南迴科普列車啟程 周春米：火箭發射場屏東準備好了

不用針線 屏大教授以月桃葉、珍珠帶編織「柏金包」

倫敦藝廊拍賣AI作品 展出華裔藝術家創作 吸引年輕買家

相關新聞

基捷蓋變電站引反彈 謝國樑喊話：新北不能犧牲基隆人權益

基隆捷運與汐東線相通，新北一併納入規畫，由於社后機廠服務量能有限，規畫在八堵增設機廠，擬徵收民宅土地興建主變電廠，居民反...

台東裝置藝術「1314號的藍」拆除 遊客撲空哀嚎：沒了一生一世

台東縣府7年前推南迴藝術季打響名號後，不少裝置藝術品成為地方觀光亮點，其中包括熱門、象徵一生一世的「1314號的藍」作品...

台東縣第3個無形文化資產出爐 忠合宮「什家將」登錄

台東市成立至今近70年，並以「什家將」聞名的忠合宮，廟方與文史工作者爭取登錄為台東縣無形文化資產，昨天經過審議委員一致認...

賴清德指示莊瑞雄經營台東 陳瑩：他是雄讚桶箍

兼任民進黨主席的總統賴清德昨日在中常會指示立委莊瑞雄全力經營台東；積極朝向參選下屆縣長布局的立委陳瑩表示，莊瑞雄是「雄讚...

花蓮秀林、壽豐 下月發振興金

花蓮秀林鄉公所昨宣布，因去年地震、颱風災情嚴重影響鄉民生活經濟，下月將發放振興禮金，每人2000元，預計1萬7000多人...

搶搭棒球熱 宜花東賞鯨業聯手推「全年免費賞鯨」大獎

中華棒球隊昨天以6:3擊敗西班牙，取得明年世界棒球經典賽正賽資格，宜、花、東3家賞鯨業者延續熱潮，推出活動，即起至3月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。