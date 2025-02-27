台東裝置藝術「1314號的藍」拆除 遊客撲空哀嚎：沒了一生一世

台東縣府7年前推南迴藝術季打響名號後，不少裝置藝術品成為地方觀光亮點，其中包括熱門、象徵一生一世的「1314號的藍」作品；不過，近日遊客前往撲了空，詢問下原來作品已拆除，引一片哀嚎。縣府文化處表示，為了安全考量拆除，但不排除原地新設作品展示。

文化處長李吉崇說，該作品為視狀況調整的裝置藝術品，而非保證5年以上的公共藝術品，且素材多為金屬材質，已經整修過一次，仍鏽蝕嚴重，基於安全考量，經評估後於去年底決定拆除，不排除今年南迴藝術季會在原地新設作品呈現展出，敬請民眾拭目以待。

「1314號的藍」位於大武鄉尚武漁港堤防上、南迴驛正前方的裝置藝術品，由台東大學美術產業學系主任林昶戎和藝術家鄭元東合作創作，因真實而抽象的設計存在，從不同角度看都有不同風貌，自2022年展出後迅速在網路爆紅，被譽為「台東限定」，吸引不少遊客前來一睹風采及拍照打卡，成為南迴熱門的觀光亮點。

不過，近日有遊客前往朝聖卻撲了空，甚麼東西都沒看到，眼前只有一片砂石，PO上網後引起網友哀嚎，留言「婚紗取景少一個地方了」、「我都還沒去朝聖呢」、「果然是限定，時間到拆除」、「應該要公告通知啊」。實際現地勘查，作品確實已經拆除，只剩鄰近去年展出的作品。

文化處強調，「1314號的藍」原本東大欲認養，並留在原地繼續展示，但經核算維護費用不合效益，而處裡面及鄉公所也沒有相關預算來支應維護管理，只能依現況及合約走，未來作品若有調整或變動，會提前公告通知。