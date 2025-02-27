台東縣第3個無形文化資產出爐 忠合宮「什家將」登錄
台東市成立至今近70年，並以「什家將」聞名的忠合宮，廟方與文史工作者爭取登錄為台東縣無形文化資產，昨天經過審議委員一致認同通過，成為繼天后宮神明遶境、玄武堂炸寒單之後，台東縣第3個文化資產保存單位。
忠合宮委員李宗益表示，忠合宮主祀邢府千歲，1949年由東港籍先賢洪萬藏自東港共心堂分靈到台東，別稱「東港王爺廟」，1951年動土施作，1958年落成安座，宮廟呈現閩南廟宇建築風格。
他說，忠合宮最大特色就是什家將文化，是台東最早發展家將藝陣文化的宮廟，與其他宮廟的家將不同，忠合宮是什家將，除一般家將成員外，還多了文判及武判，一組神將團有13人，並堅持傳統步伐。
什家將隨邢府千歲出巡，為地方伏妖降魔、消災解厄，出陣前全體團員必須齋戒沐浴3天，過程中紀律嚴格，不能嘻笑、飲酒，心思純淨不生邪念。民俗文化底蘊深厚，廟方與文史工作者爭取登錄為台東縣無形文化資產。
縣府文化處表示，忠合宮什家將實質審查階段，審議委員軍認為無論在歷史記載的完整性，還是將臉譜及步伐堅持傳統，薪傳文化決心，都令人感動與尊敬，因此順利通過，成為台東縣首件以「家將」名義登錄的無形文化資產。
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