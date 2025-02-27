基捷蓋變電站引反彈 謝國樑喊話：新北不能犧牲基隆人權益

基隆捷運與汐東線相通，新北一併納入規畫，由於社后機廠服務量能有限，規畫在八堵增設機廠，擬徵收民宅土地興建主變電廠，居民反彈抗議。基隆市長謝樑日前到八中里開協調會後，聽取居民心聲，基市府呼籲新北捷運局應多與居民溝通，不能犧牲基隆人權益。

新北市捷運局本月初在基隆市暖暖區舉辦「變更台北市南港區都市計畫（配合基隆南港通勤軌道建設計畫）」草案公開展覽前座談會，提及有意徵收基捷八堵站預定地北方土地，做為基捷主變電站用地，因為當地八中里的20多戶民宅被納入，引爆民怨。

基隆市政府日前到八中里傾聽居民心聲並協調善後，謝國樑到場傾聽民眾心聲。

「我們期待基捷帶來轉變，帶動地方發展，但最後怎麼是要蓋變電廠，很失望，希望市長為居民發聲。」居民說，金華街一帶長年限建，房屋老舊，里內有很多台鐵、國有財產局土地，不宜強徵收民宅土地來蓋。

基隆市政府發言人呂謦煒說，基隆捷運雖由新北市捷運局委辦，但不應有行政區域之分，在進行設計及施工時應更細膩傾聽並接納居民訴求，不能犧牲基隆居民的權益。

呂謦煒指出，以增設八堵機廠為例，雖然由於捷運民生汐止線尚未核定，導致不確定因素仍高，但在初步規畫於八堵增設機廠作為捷運整體系統於基隆端發車與收車的營運重心前，新北市捷運局並未事先與基隆民眾對話即傳出此消息，導致當地民眾產生諸多疑慮。

市府說，以八中社區部分公兒用地及住宅區擬變更為基隆捷運主變電站為例，此案雖為最初期的草案，並非最後的定案，但新北市捷運局事前卻也未與民眾事先進行協調溝通，並採納當地民眾意見，即逕自召開都市計畫變更前公開展覽座談會，導致民眾產生疑慮與不解。

呂謦煒指出，在基隆捷運的規畫上，新北市捷運局應更積極傾聽並接納基隆在地民眾的訴求，在決策考量上絕不能有行政區域之分。

呂謦煒指出，市府也將與新北市捷運局溝通，要求八堵機廠必須搭配適當的商業或住宅之聯合開發設施，連接八堵後站（八中里）與前站（八堵路），縫合八堵地區長期以來被山陵、河川、鐵路所分割的地形及城市發展，爭取全體基隆市民的最大利益。