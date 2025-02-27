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花蓮秀林、壽豐 下月發振興金

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮秀林鄉公所昨宣布，因去年地震、颱風災情嚴重影響鄉民生活經濟，下月將發放振興禮金，每人2000元，預計1萬7000多人受惠。另壽豐鄉先前也宣布，下月22日發鄉民每人1000元振興關懷金。

秀林鄉是以太魯閣族為主的原住民鄉鎮，疫情期間，鄉公所2020年至2023年間，三度發放振興消費禮金共7千元，這次則是因為天災影響經濟，再次利用產業回饋金結餘款，普發2000元現金給鄉民。

秀林鄉長王玫瑰表示，利用結餘款，發放2000元振興經濟禮金，盼振興經濟及提升鄉民的生活品質，採現金方式發放，在去年11月30日前設籍、或出生且在60天內設籍秀林的鄉民都可領取，若符合資格但在11月30日後身故，可由法定繼承人領取，預計1萬7000多名鄉民受惠，所需經費約3000多萬元。

鄉公所規畫，3月15、16日在各村活動中心發放，3月17日至21日可到秀林多功能集會所領取，3月24日至28日則在秀林圖書館一樓發放。

除了秀林鄉，壽豐鄉長曾淑懿日前也宣布，將於3月22日起普發鄉民每人千元振興關懷金，去年底以前設籍都可領取，約1萬6000餘鄉民符合資格；此外，縣府也編列10億元，去年10月也發給縣民每人3000元振興券，使用期限至本月底。

太魯閣族 鄉長

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