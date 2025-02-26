淨零新契機、綠電E世代 南市府率先簽署永續發展倡議

台南市環保局與經發局今舉辦「2025古城永續・淨零新篇章」論壇，以「淨零新契機」及「綠電E世代」為主題做專題演講並且深入對談，為城市及產業發展提供寶貴建言。市長黃偉哲並簽署「公部門永續發展倡議」，全台第一個簽署公部門永續發展的城市。

「古城永續・淨零新篇章」論壇在禧榕軒大飯店舉辦，邀請環境部次長施文真、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、亞太ESG行動聯盟理事長戴謙以及業界代表約150人參加，針對論壇主題「淨零新契機」及「綠電E世代」專題演講及深入對談，也安排線上直播，參與情形熱烈。

為積極響應全球永續發展及淨零排放目標，活動開場由市長黃偉哲與台灣永續能源研究基金會簽署「公部門永續發展倡議」，合作面向包括強化機構治理、擴大社會影響及推動環境永續，展現推動淨零永續的決心，是全台第一個簽署公部門永續發展的城市，希望藉由公部門以身作則、拋磚引玉帶動社會各界投入資源，促進公私協力共同發展，攜手邁向永續。

黃偉哲致詞表示，台南是台灣第一個城市並蛻變為科技新鎮，在發展半導體以及AI產業占有非常重要的地位，面對氣候變遷挑戰，台南呼應國家淨零永續目標，積極推動多元綠能及儲能發展，也希望在農業生產上朝向有機栽種，同時創造綠色產值，並且與國際接軌，將挑戰化為機會。

環境部次長施文真剖析碳定價時代並說明中央碳費政策，簡又新則以「文化古都永續新城」為題，闡述永續發展推動方向，另外還有包括綠能發展、企業ESG、碳管理與資源循環、CBAM及AI減碳管理應用等多項熱門議題，也提供具體的執行策略，創造多贏局面。