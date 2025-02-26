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鄉民控土地放領過程不透明 台東海端鄉公所：依法行政

中央社／ 台東縣26日電

前海端鄉縣議員余秀芳今天和鄉內各部落代表到台東縣政府陳抗，指控海端鄉公所處理原保地分配和權利回復的程序和審查不透明、黑箱作業。鄉公所回應表示，一切依法行政。

余秀芳和各部落代表數10人下午到台東縣政府前拉布條，指控鄉公所在土地分配和回復權利（原保地放領）黑箱作業和不透明，讓民眾失去土地正義。

余秀芳等人表示，海端鄉公所辦理原住民無償取得原住民保留地所有權的標準作業程序，無視相關法令及規定，作業程序中相互勾結、冒名頂替、以地易地等手段愚弄鄉民，造成放領的原保地集中在鄉公所人員和鄉民代表手中。

陳抗民眾表示，許多原本的土地主人發現其土地莫名其妙地轉移至他人名下，感到非常憤怒和不平。

「愛護土地團體」總召黃勇武呼籲原民會、台東縣政府重視土地合法性，讓土地回歸真正的主人。地方父母官的失職是犯罪的源頭，要求上級長官利用公權力調查，查明不法的土地操作行為。

陳抗團體將陳情書交給台東縣政府參議楊瑤華，楊瑤華當場允諾，會以最快速度請相關單位了解。

海端鄉公所秘書江聰明接受媒體電話聯訪表示，原住民保留地的分配作業和權利回復（放領）都按照原民會的「原住民保留地業務標準手冊」來做，且那麼多人在看，「怎麼會有不法呢？」，同時也是經過台東縣政府和原民會指導，如果程序有問題或不符這些，上級單位就會駁回。

鄉民指控申請的人都是鄉公所相關人員和鄉民代表問題。江聰明說，大家都是海端鄉民，只要符合條件，都應該進到程序裡面。如果真的認為自己權益受損可經過調解、訴願或者送到檢調來調查有沒有不法，鄉公所都依法行政，有不法民眾可去提告。

原住民 台東 陳抗

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