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搶搭棒球熱 宜花東賞鯨業聯手推「全年免費賞鯨」大獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
宜花東有豐富的海洋生態資源，三家賞鯨業者聯手推預約抽全年免費賞鯨活動。圖／多羅滿賞鯨提供
宜花東有豐富的海洋生態資源，三家賞鯨業者聯手推預約抽全年免費賞鯨活動。圖／多羅滿賞鯨提供

中華棒球隊昨天以6:3擊敗西班牙，取得明年世界棒球經典賽正賽資格，宜、花、東3家賞鯨業者延續熱潮，推出活動，即起至3月10日，預訂經典賞鯨行程，就可獲得抽獎資格，將抽出3位幸運兒，今年可無限次暢遊三縣海域。

宜蘭頭城烏石港凱鯨號、花蓮多羅滿賞鯨及台東成功港的晉領號，都是獲認證的友善賞鯨業者，這次首度攜手推出活動，除了慶祝經典賽晉賽，也希望推廣友善賞鯨旅遊。

多羅滿賞鯨表示，3家業者都遵守國際標準的生態觀光規範，在賞鯨時不驚擾、不追逐鯨豚。而東台灣海域生態資源豐富、各具特色，像宜蘭龜山島海域就有海底火山地形與海底溫泉，吸引大量飛旋海豚；花蓮外海是台灣重要的鯨豚洄游區，可見抹香鯨、熱帶斑海豚等鯨豚；台東三仙台海域除了有機會遇到偽虎鯨、領航鯨，也有美麗的珊瑚礁。

多羅滿賞鯨表示，這次首度聯手推出「2025全年免費賞鯨」大獎活動，即日起至3月10日，凡透過官方LINE@帳號預訂凱鯨號、多羅滿賞鯨、晉領號的任一家經典賞鯨行程，就可獲得抽獎資格，3月12日將公開抽出3位幸運兒，全年不限次數暢遊宜花東三大海域，期待透過台灣棒球隊在國際賽事取得佳績，吸引更多民眾走向大海，一同體驗友善的賞鯨活動。

宜花東有豐富的海洋生態資源，三家賞鯨業者聯手推預約抽全年免費賞鯨活動。圖／多羅滿賞鯨提供
宜花東有豐富的海洋生態資源，三家賞鯨業者聯手推預約抽全年免費賞鯨活動。圖／多羅滿賞鯨提供
宜花東有豐富的海洋生態資源，三家賞鯨業者聯手推預約抽全年免費賞鯨活動。圖／多羅滿賞鯨提供
宜花東有豐富的海洋生態資源，三家賞鯨業者聯手推預約抽全年免費賞鯨活動。圖／多羅滿賞鯨提供

行程 賞鯨 鯨豚

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