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台東縣長饒慶鈴訪帛琉社區大學 促航海文化與技藝交流
率團前往帛琉的台東縣長饒慶鈴今天參訪帛琉社區大學（Palau Community College）校內技能類別空間，雙方就航海技術、文化傳承及技職教育推動等議題交流。
饒慶鈴透過新聞稿表示，台東擁有豐富原住民族文化與航海傳統，縣府積極推動海洋文化復振與傳承，包括在部落大學開辦造舟及航海人才培訓、造船課程。去年底在杉原灣建置阿美族海洋學習基地，作為海洋文化教育重要據點，並規劃開設豐富原住民族文化課程，將海洋生態、環境保護等議題納入教學。
帛琉社區大學則在南島文化教育與航海培訓方面有深厚基礎，學校特別重視海洋文化教育課程等。希望透過與帛琉社區大學合作，推動原住民族人、學生及專家交流計畫。
饒慶鈴表示，帛琉社區大學對此提議表達高度興趣，願意與台東攜手推動南島文化教育與傳統技藝傳承計畫。雙方就未來可能的學術合作、師資交流及人才培育進行初步討論，盼進一步擬定合作模式，為南島文化延續與發展共同努力。
台東縣原住民族行政處表示，饒慶鈴此行並率團前往拜會密克羅尼西亞航海協會。5月份來台的AlinganoMaisu號船隻，也將有協會成員擔任水手，跨越洲際、乘風破浪前來，一齊完成航海及造舟文化盛宴。
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