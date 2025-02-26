宜蘭頭城吉祥夜市周年慶228登場 鎮公所現場送2千張百元HAPPY券　

宜蘭頭城鎮吉祥夜市開市即將屆滿1周年，鎮公所訂2月28日下午5時30分舉辦頭城吉祥夜市周年慶，現場發放「百元HAPPY券」共2000張，排隊每人限領1張，等同現金可在各攤位抵消費，鎮長蔡文益歡迎遊客來吃海鮮、住頭城、逛夜市。

吉祥夜市自從開幕以來，已成為頭城鎮重要的夜間商圈，也為在地人及遊客提供美食娛樂的好去處。鎮公所表示，為促進地方觀光、帶動振興經濟發展，頭城鎮公所運用公所後方空間場地設立「頭城吉祥夜市」，去年3月1日開幕，除鄰近市區交通便利外，也改善以往在大馬路邊受到交通車輛干擾行人逛街，成功吸引觀光人潮，遊客除了白天在頭城旅遊，晚上可以漫遊夜市。