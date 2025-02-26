快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

響應棒球熱 宜花東聯手推全年免費賞鯨大獎

中央社／ 花蓮縣26日電

延續台灣棒球熱潮，推廣友善賞鯨旅遊，宜蘭、花蓮、台東3縣賞鯨業首度度攜手推出2025全年免費賞鯨大獎活動，符合條件遊客抽出3名幸運者可無限次數暢遊，體驗東部海洋魅力。

賞鯨業者表示，台灣棒球隊在世界棒球經典賽資格賽成功晉級2026年經典賽正賽，這場勝利引發熱烈討論。為延續這股熱情，宜蘭、花蓮、台東3地賞鯨業者首度攜手合作推出「2025全年免費賞鯨」大獎活動。

這次活動不僅是東台灣賞鯨業界首次聯手合作，更希望透過台灣棒球隊在國際賽事佳績，吸引更多人走向大海，親身體驗東台灣海洋之美，並將海洋保育與永續觀光概念融入旅遊體驗中。

聯手推廣的3家賞鯨業者都是政府認證友善賞鯨業者，遵守國際標準生態觀光規範，不驚擾、不追逐鯨豚，確保旅客在不影響海洋生態前提下，安全且負責觀賞鯨豚風采。

業者表示，東台灣海域生態資源豐富，各地風景與鯨豚生態各具特色。宜蘭龜山島海域因海底火山地形與溫泉吸引大量飛旋海豚，遊客可欣賞海豚翻躍的壯觀景象；花蓮外海是台灣重要鯨豚洄游區，可見抹香鯨、熱帶斑海豚等多種鯨豚悠游；台東三仙台海域擁有清澈海水與珊瑚礁生態，適合觀察熱帶海洋生物，也能遇見偽虎鯨或領航鯨現身，感受東部海洋魅力。

業者表示，即日起至3月10日透過官方LINE@帳號預訂烏石港「凱鯨號」、花蓮港「多羅滿賞鯨」、成功港「晉領號」3家業者任一經典賞鯨行程，即可獲得抽獎資格。12日公開抽出3名幸運旅客，獲得全年不限次數免費賞鯨體驗，暢遊宜花東海域，與鯨豚近距離接觸。

花蓮 賞鯨 鯨豚

延伸閱讀

中華隊奪2026經典賽門票 台中麗寶樂園摩天輪應援動畫同慶

經典賽／期待再進中華隊 張育成想對決大谷翔平投手版

經典賽／中華隊無防護員名額 攸關球員身體狀況需重視

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

相關新聞

搶搭棒球熱 宜花東賞鯨業聯手推「全年免費賞鯨」大獎

中華棒球隊昨天以6:3擊敗西班牙，取得明年世界棒球經典賽正賽資格，宜、花、東3家賞鯨業者延續熱潮，推出活動，即起至3月1...

台東縣長饒慶鈴訪帛琉社區大學 促航海文化與技藝交流

率團前往帛琉的台東縣長饒慶鈴今天參訪帛琉社區大

宜蘭頭城吉祥夜市周年慶228登場 鎮公所現場送2千張百元HAPPY券　

宜蘭頭城鎮吉祥夜市開市即將屆滿1周年，鎮公所訂2月28日下午5時30分舉辦頭城吉祥夜市周年慶，現場發放「百元HAPPY券...

228連假遊宜蘭免塞車 買北宜299元3日券不限搭乘次數超划算

228連假，宜蘭縣政府預估國道5號交通最大量將出現在228當天，南北車流合計7萬多輛次。為避免遊客開車塞路上，縣政府建議...

花東首個建置廣播預警數位化 全鄉如披安全防護罩

台東縣大武鄉在中華電信台東營運處協助下，建置完成花東地區首個「數位廣播系統輔助災害預警」設備，去年接連3個颱風驗證，發揮...

台東車候車亭改善再升級 年底前興設123座站點

台東公車候車亭改善再升級，縣府與公路局、鄉鎮公所多年努力改善縣內候車亭計畫陸續完成，但仍有部分地區待改善，平原立委黃仁要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。